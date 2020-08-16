Çelik: Sandık namustur, kimse müdahale edemez

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Darbeye nasıl cevap verileceğinin bilindiğini aktaran Çelik, 15 Temmuz'u hatırlattı.

Türkiye'de hükümetin darbe ile değil de muhalefete destek ile düşürüleceğine dair açıklama yapan eski ABD Başkan Yardımcısı ve 3 Kasım seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden'ın demokratik olmayan açıklamalarına tepkiler gelmeye devam ediyor.

"DARBE DİYEMEDİĞİ İÇİN SEÇİM DEMİŞ"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biden 'Erdoğan'ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız' derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki 'darbe' seçim, 'seçim' de darbe yerine kullanmış" ifadelerine yer verdi.

"YABANCI MÜDAHALE PEŞİNDEKİ HER VİRÜSE SİYASİ DEZENFEKTANLARIMIZ YÜZDE YÜZ ETKİLİDİR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz. Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hak edilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir."