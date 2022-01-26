Cem Davran, İBB'nin kar krizinde birlik çağrısı yaptı

Geçtiğimiz yıl çıkan orman yangınlarında global çağrıyla gündeme gelen oyuncu Cem Davran, İBB'nin kar krizinde birlik olma davetinde bulundu.

Ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşullarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışına yönelik İstanbul için uyarılarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde kenti etkisi altına alan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi.

İstanbul'da hiçbir tedbir alınmamasının ardından binlerce vatandaş yollarda mahsur kalırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar yağışı sırasında balıkçıya gitmesi tepki çekti.

İMAMOĞLU PAYLAŞIMLARINI SİLDİLER

Birçok ünlü isim, Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda çıkan fotoğraflarını yalanlarken, gerçeğin ortaya çıkmasıyla paylaşımlarını sildi. Ünlülerden Ekrem İmamoğlu'na gelen destekler, 'yalan' iddialarının ardından 'birlik ve beraberlik' çağrısına dönüştü.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİLER

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de çıkan yangınlar sırasında ülkenin dünyaya muhtaç olduğu mesajıyla global çağrıda bulunan Cem Davran da, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"HERKES BİRBİRİNİN AÇIĞINI MI KOVALAYACAK"

Twitter hesabından herkesin birbirinin açığını aramaması gerektiğine değinen bir paylaşım yapan Cem Davran, "Allah korusun İstanbul'da deprem olduğunda ne olacak? Herkes birbirinin açığını mı kovalayacak? Bölünerek mi yok olacağız, ne olacak? Bir durun n'olur ya bir durun." ifadelerini kullandı.