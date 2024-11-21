Cem Garipoğlu soruşturmasında yeni detay

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İstanbul'da 15 yıl önce korkunç bir cinayet işlendi.

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürüldü.

Karabulut’un cesedinin, çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde ve parçalanmış halde bulunmasının ardından, 197 gün boyunca kaçan ve ardından teslim olan Garipoğlu'nun, cezaevinde intihar ettiği bildirildi.

Ancak Münevver Karabulut'un ailesi, Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanmadığını söyleyerek, mezarın açılmasını talep etti.

Mezar açıldı ve DNA, Cem Garipoğlu ile eşleşti.

SORUŞTURMAYA DAİR YENİ DETAY

Münevver Karabulut’un ailesinin yaptığı tüm itirazlar reddedilirken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, tartışmalara son noktayı koydu.

Başsavcılık, mezardaki kişinin Cem Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.

DNA, ANNE VE BABAYLA UYUMLU ÇIKTI

Garipoğlu’nun mezarından alınan kemik parçaları üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme sonucunda mezardan alınan kemiklerde yapılan DNA incelemesinin, Cem Garipoğlu’nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasında, Garipoğlu’nun mezarında 3 Ekim günü fethi kabir işlemi yapıldığı hatırlatıldı.