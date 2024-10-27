Cem Garipoğlu’nun mezarından çıkan poşetin incelemesi tamamlandı

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15 yıl önce İstanbul'da işlenen kan donduran cinayet, Türkiye'de infiale neden olmuştu..

İstanbul'da yaşayan lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından canavarca hisle öldürüldü.

Karabulut’un cesedi, çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış halde bulundu.

Vahşi olayın ardından 197 gün kaçan Cem Garipoğlu daha sonra teslim oldu ve gönderildiği cezaevinde 2014 yılında intihar etti.

MEZARINDAN POŞET ÇIKTI

Ancak Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmayan Münevver Karabulut'un ailesi, mezarın açılmasını istedi ve mezar yıllar sonra açıldı.

Garipoğlu'nun 2 Ekim tarihinde açılan mezarından düğüm atılmış 30 cm büyüklüğünde bir naylon poşet çıkmıştı.

POŞETİN RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Mezardaki kemiklerin Garipoğlu'na ait olduğu açıklansa da poşet detayı tartışmalara sebep olmuştu.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, poşete el konulması ve parmak iziyle DNA incelemesi yapılması talebinde bulunmuştu.

Poşetin incelemesi tamamlandı.

KAN TESPİT EDİLDİ

İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemede düğümlenen poşetin içinde kan olduğu tespit edildi.

Raporda alınan kan örneğinin insana ait olmadığı belirtilirken, kanın genetik analizlere de cevap vermediği kaydedildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderilen poşetin incelenmesi yapıldı.

İNSAN KANI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, yapılan inceleme sonrasında hazırlanan raporda, naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı kaydedildi.

"SAĞLIKLI BİR SONUÇ ELDE EDİLEMEMİŞTİR"

Karabulut ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir, yaptığı açıklamada "Son tahlilde mezar içindeki poşetle ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir. Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nün bu poşette gerekli incelemeleri yapması için talebimizi ileteceğiz" dedi.