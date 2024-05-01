Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi üzerine başlatılan soruşturmada, Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı. Fotoğraflarda Garipoğlu'nun yüzü açık şekilde görülürken, sağ ve sol el parmaklarındaki morarmalar da dikkat çekti.

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ensonhaber.com

17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009'da İstanbul Bahçeşehir'de sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüş, korkunç cinayet ülkede infial yaratmıştı.

Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u öldürmek suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Garipoğlu'nun, 2014 yılında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde, kaldığı tek kişilik hücrede intihar ettiği açıklandı.

Ancak, kamuoyunda Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili şüpheler uzun süre devam etti.

Yaşadığına yönelik iddialar vardı: Yeni bir gelişme yaşandı

Karabulut Ailesi, bu tartışmalara son vermek için Garipoğlu'nun mezarının açılması talebinde bulundu.

Ancak hem savcılık hem de Adalet Bakanlığı bu talebi reddetti.

Son olarak, Garipoğlu'nun babası Hayyam Garipoğlu da savcılığa başvurarak mezarın açılmasını ve bu tartışmalara son verilmesini istedi.

Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu'ndan Garipoğlu'nun otopsi sırasında çekilen fotoğraf ve videolarını talep etti.

Otopsi fotoğrafları ortaya çıktı

Bu materyaller incelenmek üzere bilirkişiye verildi.

Bilirkişi, 12 Kasım 2014'te yapılan otopsi işlemlerine ait video ve fotoğrafları inceledi.

İnceleme sonucunda fotoğraf ve videoların dökümünü yaparak raporunu hazırlayıp, soruşturma dosyasına sundu.

Rapordaki bilgilerin bir örneği Karabulut Ailesi'ne de sunuldu.

Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine ulaşıldı.

Ellerindeki morluklar dikkat çekti

Görüntülerde, Garipoğlu'nun yüzü açık şekilde görülürken, ellerindeki morluklar da dikkat çekti.

Karabulut Ailesi, avukatları aracılığıyla, Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapılması talebini yineledi.

Eğer mezardaki bedenin Garipoğlu'na ait olmadığı anlaşılırsa, otopsi ve soruşturma işlemlerini yürüten yetkililer hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Savcılığa sunulan dilekçede, cinayet soruşturmasında yaşanan eksiklikler de belirtildi.

Mezarın açılıp açılmaması hakkındaki karar ise savcılığın vereceği kararla netlik kazanacak.