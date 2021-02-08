Cem Karaca vefatının 17'nci yılında anılıyor.. Cem Karaca kimdir, nereli? Cem Karaca ne zaman öldü?

Anadolu rock ozanı Cem Karaca, 17. ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Cem Karaca'nın hayatına dair bilgiler yeniden merak konusu oldu. Cem Karaca kimdir, nereli, ne zaman öldü?

Türk rock müziğinin mihenk taşlarından biri olan Cem Karaca, Türkiye'nin unutulmaz sanatçıları arasında yerini koruyor.

Vefatının ardından 17 yıl geçmesine rağmen unutulmayan Karaca'nın sevenleri, rahmet ve özlemle anıyor.

Çocukluk yıllarından beri sanatla iç içe büyümüş olan Cem Karaca'nın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Sevenleri, Cem Karaca nereli, ne zaman ve neden öldü? gibi soruları araştırıyor.

İşte Cem Karaca'nın biyografisi ve hayatı..

CEM KARACA KİMDİR?

Karaca, 5 Nisan 1945'de Ìstanbul'da dünyaya geldi. Toto Karaca ve Mehmet Karaca'nin ilk çoçuğu olan Cem Karaca, müzikle ilk tanışması annesinin teyzesi Rosa'nın piyano notaları ve piyano nağmeleri öğretmesi ile oldu.

14 yaşında Ìzmir'de tatil sırasında aşık olduğu kız için Johnny Guitar adlı şarkıyı söyleyen usta sanatçı, annesini etkilemiştir. Anne Toto Karaca oğlunun müziğe yönelmesinde en önemli etken olmuştur.

Profesyonel anlamda ilk çalışmaları Rockn Roll türünde olmuş ve 1963 senesine doğru "Dinamitler" adı ile arkadaşları ile kurduğu grupla sahne almaya başladı. Aynı sene "Dinamilter" grubunun dağılması sonrası "Bekledikleriniz" ile dönüş yaptı.

Bir süre sonra "Bekledikleriniz" grubunu Gökçen Kaynatan'ın grubu izledi. Gokçen Kaynatan'ın grubuyla müzik hayatını sürdüren Cem Karaca, gruptan ayrıldıktan sonra tiyatro ile ilgilendi.

MOĞOLLAR'IN CEM KARACA'SI

Cem Karaca, 1964 yılında "Cem Karaca – Jaguarlar" grubunu kurdu. 1967 – 1969 yılları arasında Apaşlar grubu, Hürriyet gazetesinin düzenlediği altın mikrofon yarışmasında ikinci oldu. Apaşlar'ı Kardaşlar grubu takip etti.

Kardaşlar, Dadaloğlu çalışmasıyla başarıyı yakaladı. Bu gruptan da ayrılan Karaca, Moğollar grubu ile çalışmalarını sürdürdü. Moğollar grubunun dağılması Cem Karaca'nın Dervişan grubunu kurmasına neden oldu.

Grup, politik – rock ve progressive rock çalışmalarıyla biliniyordu. Karaca ilk stüdyo albümü "Yoksulluk Kader Olamaz"ı Dervişan ile çıkardı.

EDİRHAN GRUBU İLE KARİYERİNİ SÜRDÜRDÜ

Cem Karaca, Dervişan sonrası çoğu Kurtalan Ekspres'ten olmak üzere bir müzik grubu kurdu. Adını da Türkiye'nin iki ucu olan Edirne ve Ardahan'dan esinlenerek koydu.

Edirdahan grubunun çalışmaları ardından Almanya'ya gidip 1987 yılına kadar sürgün hayatı yaşamak zorunda kaldı. 1979'da grup dağıldı.

12 Eylül darbesi döneminde hakkında suçlamalar oldu ve bu dönemde babasını kaybetti, ancak cenazesine katılamadı. Cem Karaca, bu donemdeki en iyi albümünü Almanca dilinde çıkardı.

Yurda geri dondükten sonra 1990 ve 1992 yıllarında Yiyin Efendiler ve Nerede Kalmıştık albümleriyle müzik hayatını sürdürdü. 1997 yılında Ağır Roman'ın film müziği "Resimdeki Gözyaşları" yeniden popülerlik sağladı. 1999 yılında "Bindik Bir Alamete…" albümünü çıkardı, Kahpe Bizans filmi için 3 parça kaydedip filmde de küçük bir rol aldı.

2000'li yıllarda şiir çalışmaları ve Barış Manço'nun grubu Kurtalan Ekspres ile sahne aldı.

BEŞ KEZ EVLENDİ

Karaca ilk evliliğini 22 Aralık 1965'te tiyatro sanatçısı Semra Özgür ile gerçekleştirdi.

Karaca, 1968'in sonunda yine bir tiyatro sanatçısı olan Meriç Başaran ile bir ilişki yaşamaya başladı ve Ekim 1968'de Karaca ikinci evliliğini Başaran ile yaptı. Bu evlilik 2 yıl sürdü.

Üçüncü evliliğini Feride Balkan ile 21 Ağustos 1972'de gerçekleştirdi. 1976'da çiftin oğulları Emrah Karaca dünyaya geldi. İkili Almanya'da yaşadıkları sırada ayrıldı.

5 Temmuz 1993'te dördüncü evliliği ilk eşi Semra Özgür ile yaptı. Cem Karaca'nın son evliliği ise İlkim Erkan ile oldu.

CEM KARACA NEDEN, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

8 Şubat 2004 tarihinde solunum ve kalp yetmezliğine bağlı olarak ağır bir kalp krizi geçirdi.

Kaldırıldığı hastanede 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hastane tarafından yapılan açıklamada Karaca'nın ölüm sebebi kalp ve solunum durması olarak belirtildi. 9 Şubat 2004'te Karacaahmet Mezarlığı'nda babası ile aynı mezara defnedildi.