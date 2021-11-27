Katıldığı televizyon programında Almanya ile Türkiye arasındaki emekli maaşı ücretini karşılaştıran Cem Küçük, Almanların emekli maaşının yetersiz olduğunu savundu.

Gazeteci Cem Küçük, Habertürk ekranlarında Hülya Hökenek'in moderatörlüğünde gerçekleşen 'Enine Boyuna' programına konuk oldu.

Programda açıklamalar yapan Cem Küçük, Almanya ekonomisine değindi.

Küçük, Almanyalı emekli vatandaşların maaş konusunda sıkıntı yaşadığını öne sürdü.

"EMEKLİ MAAŞLARI YETMİYOR, GAZOZ KAPAĞI TOPLUYORLAR"

Almanya ekonomisinin Türkiye'den büyük olduğunu söyleyen Küçük, "Ama emekli maaşları yetmediği için gazoz kapağı toplayan, başka iş yapan on binlerce insanlar var.

"3 BİN EURO GELİR YOKSA YAŞAMA ŞANSINIZ YOK"

2500-3000 euro geliriniz yoksa Avrupa'nın herhangi bir şehrinde yaşama şansınız yok." ifadelerine yer verdi.

Küçük'ün bu sözleri ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Cem Küçük: Almanların emekli maaşı yetmiyor