Hülya Hökenek’in moderatörlüğünü yaptığı Enine Boyuna programında Ersan Şen ile Cem Küçük arasında sinirler gerildi.

Habertürk’te Hülya Hökenek’in sunumuyla ekrana gelen Enine Boyuna programına Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük konuk oldu.

Siyaset dahil olmak üzere birçok meselenin ele alındığı canlı yayında konu ekonomiye gelince, Cem Küçük ile Ersan Şen arasında yaşanan diyaloglar tartışmayı beraberinde getirdi.

Cem Küçük ile Ersan Şen arasında gergin anlar VİDEO

ERSAN ŞEN: SENİN SÖYLEDİĞİN NASREDDİN HOCA FIKRASI, GEÇ ONLARI

Küçük'ün programda verdiği örneklere sinirlenen Şen, "Çin'den geliyor Cem Küçük o Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşamıyor. O kendi algılarıyla sizlere birtakım hikayeler anlatıyor. Senin söylediğin Nasreddin Hoca'nın fıkrası, geç onları sen ancak kendini kandırırsın" dedi.

"SEN KİMİ KANDIRIYORSUN"

Küçük'ün araya girmesine müsaade etmeyen Şen bir müddetten sonra bağırarak, "Vatandaş, Almanya'da yaşamıyor, Türkiye'nin marketlerinde yaşıyor. Sen Türkiye Cumhurtiyeti'nin vatandaşısının ne anlatıyorsun bana. Sen kimi kandırıp, hangi, zenginden bahsediyorsun. Ben sana seksen dört milyondan bahsediyorum seksen dört milyon zengin mi" diye bağırdı.

SUNUCU İKİ TARAFI DA SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

İki arasında atışmaların gittikçe arttığı sırada, sunucu Hülya Hökenek araya girerek, müdahale etmeye çalıştı.

Yaşanan o gergin anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



