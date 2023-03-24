Cem Küçük: Rahmetli Erbakan’ın tüm hayalleri AK Parti zamanında gerçekleşti

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Seçime haftalar kala ittifaklar şekillendi.

Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşen Fatih Erbakan ittifaka katılma teklifini kabul etti.

Böylelikle 100 bin imza toplama kampanyası düzenleyen Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Ensonhaber canlı yayınına katılan gazeteci Cem Küçük, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasını değerlendirdi.

Özellikle Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılmasının Anadolu'ya yansımalarının olacağını söyleyen Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:

Ben ilk görüşmeler başladığında Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmayacağını söylemiştim. Hem tabanları hem de parti yönetimi seçimlere kendimiz girelim, Fatih Erbakan’ı ilmek ilmek örelim, kendi oyumuzu bir görelim istediler. 100 bin imza toplama işinde çok başarılı olamadılar. Bence ilk iki günde 100 bin imzayı toplamalıydılar. Bu şu açıdan önemli Fatih Erbakan’ın ve partisinin Meclis’te olması önemli çünkü siyaset sonuç almaktır. Cumhur İttifakı’na orada olmaları son derece önemli. Son anda baktılar biz Cumhurbaşkanımızı destekleyelim ve Meclis’te olalım dediler. Belli konularda da mutabakat sağlanmıştır. Bu da akıllıca bir hareket oldu. Milliyetçi-muhafazakar kesim Anadolu’da birlik bütünlük haline geldi. Anadolu’da çok ciddi başarı sağlayacaktır. Kar-zarar hesabı yapınca katılmanın daha faydalı olacağını düşünmüşlerdir.