Cem Özdemir'den Amedspor formalı paylaşım Türkiye'ye düşmanlığı ile bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'in, koşu yaparken Amedspor forması giymesi dikkat çekti.

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Avrupa, Türkiye'den göç edip siyasete atılan Türkiye düşmanları ile dolu.

Bunların başında Almanya'da yaşayan Cem Özdemir geliyor.

Özdemir, Türkiye karşıtlığı ile şekillendirdiği siyasi kariyeriyle Almanya Gıda ve Tarım Bakanı oldu.

Yönetime gelen Özdemir, her fırsatta Türkiye karşıtı açıklamalarına devam ediyor.

Türkiye düşmanı Cem Özdemir koşuda

Özdemir'in son paylaşımı da dikkat çekti.

Görüşmelerinin arasında koşu yapmaya çıkan Özdemir, o anlara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Amedspor formasıyla paylaşım yaptı

Özdemir'in koşuya, bölücü söylemlerle öne çıkan futbolculara ev sahipliği yapmasıyla ve tribünlerinde bölücü terör örgütü PKK lehine sloganlar atılmasıyla bilinen Amedspor formasıyla çıkması ise dikkat çekti.

PKK propagandası yapılan tribünlere destek

Tribünlerinde PKK propagandası yapan kulübe destek için bu fırsatı bile kaçırmayan Özdemir, paylaşımına ise şu notu iliştirdi: