Cem Özdemir'den Amedspor formalı paylaşım

Avrupa, Türkiye'den göç edip siyasete atılan Türkiye düşmanları ile dolu.
Bunların başında Almanya'da yaşayan Cem Özdemir geliyor.
Özdemir, Türkiye karşıtlığı ile şekillendirdiği siyasi kariyeriyle Almanya Gıda ve Tarım Bakanı oldu.
Yönetime gelen Özdemir, her fırsatta Türkiye karşıtı açıklamalarına devam ediyor.
Türkiye düşmanı Cem Özdemir koşuda
Özdemir'in son paylaşımı da dikkat çekti.
Görüşmelerinin arasında koşu yapmaya çıkan Özdemir, o anlara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Amedspor formasıyla paylaşım yaptı
Özdemir'in koşuya, bölücü söylemlerle öne çıkan futbolculara ev sahipliği yapmasıyla ve tribünlerinde bölücü terör örgütü PKK lehine sloganlar atılmasıyla bilinen Amedspor formasıyla çıkması ise dikkat çekti.
PKK propagandası yapılan tribünlere destek
Tribünlerinde PKK propagandası yapan kulübe destek için bu fırsatı bile kaçırmayan Özdemir, paylaşımına ise şu notu iliştirdi:
"Meslektaşım Erich Irlstorfer'ın önerisi üzerine bugün iki randevu arasında koşuya çıktım. Çünkü bugün 29 Şubat. Nadir hastalıkları olan kişilerin iyi tıbbi ve hemşirelik bakımına ihtiyaçları vardır."
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