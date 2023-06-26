Cem Seymen'den CHP'ye 'Kuzey Kore' benzetmesi CHP'den milletvekili adayı olmasına rağmen listeye giremeyen Cem Seymen, partisine sert sözlerle yüklendi. CHP'yi Kuzey Kore'ye benzeten Seymen, "Kemal Bey konuşmasını yapıyor ve gidiyor. Milletvekilleri kalkıyor ayakta alkışlıyor. Giderken de ayakta alkışlıyor. AK Parti CHP'nin çok önünde bir demokratik görüntü veriyor" dedi.

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ensonhaber.com

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan iç hesaplaşma bambaşka bir boyuta taşındı.

Parti tabanı bir seçim daha kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmasını istedi.

Ancak Kılıçdaroğlu cephesi her fırsatta 'devam' mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu, partisinin MYK üyelerini görevden alarak koltuğunu korumaya çalışsa da hemen hemen her gün kendisine ve parti yönetimine ağır eleştiriler getiriliyor.

Bu eleştirileri getiren son isim de CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Seymen'den geldi.

CHP'ye verdi veriştirdi

Milletvekili seçimleri için CHP'den aday adayı olan Seymen, ana muhalefet partisine sert sözlerle yüklendi.

Tele 1 ekranlarında CHP'yi topa tutan Seymen, "CHP gibi Türkiye'nin temeline harç atmış bir partinin bir milyon 200 bin küsur üyeye sahip olması ne kadar dramatik ve acı" ifadelerini kullandı.

"Yedi dönem milletvekilliği yapmış bir Erdoğan Toprak var, olabilir mi böyle bir şey?"

Seymen daha sonra üye sayısının 10 milyon olması gerektiğini belirterek "İnsanlar gidip üye bile olmuyorlar çünkü güvenmiyorlar CHP'ye. Yedi dönem milletvekilliği yapmış bir Erdoğan Toprak var. Olabilir mi böyle bir şey? 35 yıldır parlamentoda. Asla orayı terk etmeyi düşünmüyor." dedi.

"Demokratik değil ki bu görüntü, korkunç bir şey. Kuzey Kore..."

CHP'ye yönelik Kuzey Kore benzetmesi yapan Seymen son olarak şu ifadeleri kullandı: