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Muhalefette seçim yenilgisinin ardından kriz sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı hezimetin ardından koltuğu 'değişim' çağrılarıyla sallanıyor.

Kılıçdaroğlu'na seçim döneminde destek verenler, bugün koltuğu bırakması için eleştirel açıklamalarına devam ediyor.

O isimlerden biri olan LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker, Sözcü TV'de Dört Çarpı Dört programında Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

İttifakın doğru ancak adayın yanlış olduğunu belirten Toker şöyle dedi:

"İttifak doğruydu, adaydı yanlış olan. Çatı adayının soldan oy alabilecek sağ kökenli bir aday olmasının kazanma şansının çok daha yüksek olacağını ben de dahil birçok kişi dile getirdi. Ama Kemal bey için mühim olan Cumhurbaşkanı adayı olmaktı. Onun 5 ona, 5 ona, 10 ona vekil dağıttı. Bütün derdi 3. kez aday olayım ve seçimi kazanayım. Meclis aritmetiği Kemal bey için hiç önemli değildi. Yeter ki tabanım cumhurbaşkanlığı seçiminde beni desteklesin zihniyetiyle bu noktaya geldiğini düşünüyorum."