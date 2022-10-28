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    Cem Toker'in 'yerli oto' tweetleri gündem oldu

    Cem Toker'in 'yerli oto' tweetleri gündem oldu

    Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Toker'in 2019'da TOGG'un seri üretime girip yollara çıkmasını imkansız görerek attığı "2022'de yolarda olsun bu sözlerimi yerim" tweetleri yeniden gündemde.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 12:39
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    Türkiye 60 yıllık hayaline kavuşuyor.

    Yerli ve milli otomobilin seri üretime geçmesi için geri sayım başladı.

    TOOG'un üretileceği Gemlik'teki fabrika tamamlandı.

    Seri üretim fabrikası yarın açılıyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Bursa'da yılda 80 bin otomobilin banttan indirilmesi hedeflenen 1.2 milyon metrekare üzerine kurulu dev tesisin açılışını gerçekleştirecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdaleyi kesmesiyle üretime başlayacak Gemlik fabrikasının açılışı öncesinde yerli otomobil projesinin açıklandığı gönemde dalga geçen ve üretime geçeceğine ihtimal vermeyenler de gündemde.

    Cem Toker'in tweetleri gündemde

    Özellikler o dönemde projeyi alaya alan Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker'in o günlerde attığı tweetleri sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

    "Seri üretime geçsin her aşağılamayı kabul ederim"

    Toker, 2019'da yaptığı paylaşımalarda "Yerli oto denilen araç 2022'de Türkiye'de seri ve yerli üretimle yollarda olsun bu sözlerimi yutar buradan gelecek her türlü aşağılamayı, hakareti, alayı kabul ederim." ifadelerini kullanmıştı.

    Toker'in yarın açılıştan sonra ne yapacağı merak konusu.

    Cem Toker in yerli oto tweetleri gündem oldu #1

    Cem Toker in yerli oto tweetleri gündem oldu #2


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