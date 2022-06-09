Cem Uzan 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Uzun zamandır Türkiye siyasetinde yer almak istediği mesajlarını veren Cem Uzan, yeni bir açıklama yaptı. Peki Cem Uzan Haziran 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Star TV ve Star Gazetesi’nin yanı sıra İmarbankası ve TELSİM gibi dev şirketlerin eski sahibi Cem Uzan 2002 yılında Genç Parti’yi kurarak siyasete atıldı.

Türkiye siyasetinin hafızasına 2002 seçimlerindeki vaatleriyle kazınan Cem Uzan, daha sonra TMSF'nin şirketlerine el koymasının ardından Fransa'ya iltica etmişti.

Bu süreçte hakkında açılan davaların büyük bir kısmından aklandığını ifade eden Uzan, Türkiye'ye dönüş yapmak istediğini her seferinde dile getirdi.

Dönmesi beklenen Cem Uzan'ın Twitter'da tartışmalara katılmasıyla da siyasete olan ilgisi tekrar ortaya çıkmıştı.

Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan, 2023 seçimlerine dair açıklamalarda bulundu.

Milyonların aklına ise "Cem Uzan 2023'te aday olacak mı" sorusu geldi.

İşte Cem Uzan'ın açıklamalarından satırlar...

Cem Uzan cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Gazeteci Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Uzan, cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

"2023'te cumhurbaşkanı adayı olacağım"

“Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım” ifadesini kullanan Uzan, ‘siyasi yasak' iddiaları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bana, ‘hakkınızda kesinleşmiş hapis cezaları var' deniliyor. Diyenlere, ‘Bir dakika' deyip şu karşılığı veriyorum: Süleyman Demirel'de yasaklıydı. Başbakan, cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Bülent Ecevit yasaklı mıydı? Yasaklıydı, başbakan oldu. Necmettin Erbakan yasaklıydı. Başbakan oldu. Recep Tayyip Erdoğan'da yasaklıydı, başbakan ve cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Ben de yasaklıyım. Başbakan değil, cumhurbaşkanı olacağım. Yasaklar, millet oy verdiği sürece kimsenin önünde engel olmuyor.”