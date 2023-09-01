Cem Uzan Ensonhaber'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı herkes desteklemeli Ensonhaber canlı yayınına katılan iş insanı Cem Uzan, geride bıraktığımız seçim sürecini ve gündemi değerlendirdi. Uzan, "Milletin kararına saygı duyup herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeli" ifadelerini kullandı.

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Türkiye seçim sürecini geride bıraktı.

Özellikle seçim sürecinde yaptığı yayınlarla ilgi gören Ensonhaber, kritik konuklarıyla gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

İlker Koç ile Gündem programının konuğu iş insanı Cem Uzan oldu.

Seçim sürecini ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cem Uzan, seçimlerin ardından herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olması gerektiğini vurguladı.

Cem Uzan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Dünyada 13 seçim kaybeden dünyada nadir bulunan bir özellik. Kılıçdaroğlu’nun yanında 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 kişilik ekibe karşı galip geldi. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olan bir sistem dünyada yok. Sonuna kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemek lazım. Kılıçdaroğlu’nun görevde kalması Türkiye için bir ayıptır.

Muhalefetin 7 cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu bir sistem Türkiye’ye umut olmayacağı görülmüştür. Düşünün muhalefetin seçimleri kazandığını böyle yönetilen bir ülkede ekonomi düzgün olur mu. İktidar şu an ekonomi konusunda doğru adımlar atıyor. Mehmet Şimşek yönetiminde atılan adımlar olumlu.

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