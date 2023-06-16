Ensonhaber konuğu Cem Uzan: CHP iktidar olamaz... Gündem Özel programında siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cem Uzan, CHP'nin iktidar olamayacağını vurgularken, İstanbul ve Ankara'nın da CHP yönetiminden düşeceğini ifade etti.

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Seçim sürecinde ve sonrasında canlı yayınları ile ilgi gören Ensonhaber, konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Siyasi gündeme ilişkin çarpıcı isimlere soruların yöneltildiği Gündem Özel programının bu akşamki konuğu, Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan.

Cem Uzan, seçim sonrası değerlendirme ile ilgili İlker Koç ve Sevda Türküsev'in sorularını yanıtlıyor.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmek lazım"

Seçim sonrası değerlendirmelerde bulunan Uzan, şu ifadeleri kaydetti;

Demokrasiye inanıyorsak milletin iradesine saygı duyuyorsak 20 sene iktidarda kaldıktan sonra sonra tüm ekonomik sıkıntılara rağmen seçiliyorsa bir defa tebrik etmek lazım.

"CHP iktidar olamaz"

Cem Uzan'ın geri kalan açıklamalarından satır başları;

Muhalefeti destekleyen medya, sanki tek muhalefet CHP gibi gösteriyor. CHP tek muhalefet olarak gösterildiği sürece hiçbir şekilde iktidar olamaz.

CHP en son 1979 senesinde iktidar oldu. Ondan sonra sosyal demokratlar 1991’de sayın Erdal İnönü’nün başkanlığında ortak koalisyon olarak iktidar oldular. Sonra da Bülent Ecevit’in liderliğinde 1999’da sosyal demokrat bir parti iktidar oldu. CHP 1979’dan beri iktidar değil ve olamaz da. Sayın Erdoğan doğru söylüyor, bu kafayla gittikleri sürece hiçbir şey yapamazlar. CHP'nin yanına AK Parti'den çıkma partileri alarak merkez sağdan oy alamazsınız.

"CHP, İstanbul ve Ankara'yı da kaybedecek"