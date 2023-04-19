Cem Uzan, Ensonhaber'in YouTube kanalına konuk oluyor Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, 22.30'da Ensonhaber'in YouTube kanalında Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayacak.

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Ensonhaber'in YouTube kanalında özel röportajlar, dolu dolu içerikler abonelerinin karşısına çıkıyor.

Her akşam yapılan Gündem Özel yayınlarının ardından bu akşam yeni bir formatla özel bir röportaj Ensonhaber'in YouTube kanalında yayında olacak.

Ensonhaber bünyesine katılan gazeteci Çağlar Cilara soracak, Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan yanıtlayacak.

Cem Uzan'ın konuk olacağı özel canlı yayın, 22.30'da başlıyor.

Siz de Cem Uzan'ın cevaplamasını istediğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz.

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