Cem Uzan, Ensonhaber'in YouTube kanalına konuk oluyor
ensonhaber.com

Ensonhaber'in kanalında özel röportajlar, dolu dolu içerikler abonelerinin karşısına çıkıyor.

Her akşam yapılan Gündem Özel yayınlarının ardından bu akşam yeni bir formatla özel bir röportaj Ensonhaber'in YouTube kanalında yayında olacak.

bünyesine katılan gazeteci Çağlar Cilara soracak, Genç Parti Genel Başkanı yanıtlayacak.

Cem Uzan'ın konuk olacağı özel canlı yayın, 22.30'da başlıyor.

Siz de Cem Uzan'ın cevaplamasını istediğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz.

Ensonhaber'in YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.

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Cem Uzan, Ensonhaber'in YouTube kanalına konuk oluyor