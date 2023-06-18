Cem Uzan, Galatasaray'a 72 milyon euro'luk sponsorluk teklifinde bulundu Genç Parti eski başkanı Cem Uzan şu sıralar yeni bir marka kurmaya hazırlanıyor. Uzan'ın Galatasaray'a sponsorluk teklifinde bulunduğu, değerinin ise 72 milyon euro olduğu öğrenildi.

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Genç Parti eski başkanı Cem Uzan, aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı.



Paris'te iş yaşamına devam eden Cem Uzan’ın farklı planlarının olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray Kulübü’ne 72 milyon euroluk sponsorluk teklifi

Uzan'ın 19 Haziran pazartesi günü Galatasaray Kulübü’ne 72 milyon euroluk sponsorluk ve Mauro İcardi bonservisinin hediyesi teklifini göndereceği öğrenildi.

Galatasaray eski yöneticilerinden Ural Aküzüm ile Paris’te buluşup İcardi transferiyle ilgili görüşen Cem Uzan’ın kurduğu yeni marka ile talip olacağı sponsorluklar ise şöyle:

1- Ali Sami Yen Stadı’nın 5 yıllık isim sponsorluğu



2- Galatasaray forma reklamının 5 yıllık sponsorluğu



3- Mauro İcardi’nin PSG’den 40 milyon euroluk bonservisinin alınıp Galatasaray’a 4+1 yıllık hediye edilmesi

İcardi’nin tapusunun alınmasıyla ilgili planlama

Cem ve Hakan Uzan kardeşlerin Paris’te finans ekipleriyle 5.5 saat sponsorluk teklifi toplantısı yaptıkları öğrenildi.

Eski yönetici Ural Aküzüm’den de İcardi’nin tapusunun alınmasıyla ilgili planlama yaptıkları ek bilgi olarak yer aldı.

Galatasaray Kulübü teklifi kabul etse de etmese de, Cem Uzan’ın sarı-kırmızılı kulüp için her türlü fedakarlığı yapmaktan vazgeçmeyeceği söyleniyor.

Diğer yandan, Ali Sami Yen stadının isim sponsorluğunun Erden Timur’un sahibi olduğu Nef inşaat firmasına, forma sponsorluğunun ise Sixt rentacar firmasına ait olduğu biliniyor.

