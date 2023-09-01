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Ünlü iş insanı Cem Uzan, Galatasaray'a olan sevdasıyla bilinen bir isim.
Kulübün her zor durumunda maddi ve manevi destekten geri durmayan Uzan, yaptığı sponsorluk anlaşmaları ile desteklerini sürdürüyor.
Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olan Cem Uzan özel yaşantısına dair notları ilk kez anlattı.
"Torunlarımla Galatasaray maçına gitmek istiyorum"
Moderatör İlker Koç'un "Türkiye'de en çok ne yapmak istiyorsunuz" sorusuna yanıt veren Uzan, en çok torunlarıyla birlikte Galatasaray maçına gitmek istediğini söyledi.
Gözyaşlarını tutamadı
Cem Uzan bu sözleri söylerken ise gözyaşlarına hakim olamadı.
"Ben ümitliyim inanıyorum"
Ensonhaber'e samimi açıklamalarda bulunan Uzan şunları kaydetti:
Türkiye’de en çok Galatasaray maçına gitmeyi özledim. Türkiye ilk geldiğimde torunlarımla bir Galatasaray maçına gitmeyi isterim. Bakalım alın yazısı, kader bize neler yaşatacak. Ben ümitliyim inanıyorum.
"Üç yerli oyuncu kuralına karşıyım"
Türk futbolundaki sorunları da değerlendiren Cem Uzan şunları söyledi:
Türkiye’de taraftarların ilk kartla girdiği stadyum Adanaspor Stadyumu’dur. Kulüplerde büyük bir suistimal yapılıyor. Futbolu bilmeyen insanlar kulüplerin paralarını çarçur ediyor. Devlet toplumsal bir yapıyı korumak için 4 büyükleri destekliyor. Ama kulüpler yanlış yönetiliyor. Yaşı geçmiş oyuncular, bizden sonra emekli oyuncular Türk futbolunda. Ben üç yerli oyuncu kuralına da karşıyım. Siz neden Türkiye’de üç yerli oyuncu oynatmayı zorunlu bırakıyorsunuz.