Cem Uzan, Galatasaray'ı duyunca gözyaşlarına hakim olamadı Ensonhaber canlı yayınında Türkiye'de en çok ne yapmak istediği sorulan Cem Uzan, torunlarıyla Galatasaray maçına gitmek istediğini söyledi. Uzan, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Ünlü iş insanı Cem Uzan, Galatasaray'a olan sevdasıyla bilinen bir isim.

Kulübün her zor durumunda maddi ve manevi destekten geri durmayan Uzan, yaptığı sponsorluk anlaşmaları ile desteklerini sürdürüyor.

Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olan Cem Uzan özel yaşantısına dair notları ilk kez anlattı.

"Torunlarımla Galatasaray maçına gitmek istiyorum"

Moderatör İlker Koç'un "Türkiye'de en çok ne yapmak istiyorsunuz" sorusuna yanıt veren Uzan, en çok torunlarıyla birlikte Galatasaray maçına gitmek istediğini söyledi.

Gözyaşlarını tutamadı

Cem Uzan bu sözleri söylerken ise gözyaşlarına hakim olamadı.

"Ben ümitliyim inanıyorum"

Ensonhaber'e samimi açıklamalarda bulunan Uzan şunları kaydetti:

Türkiye’de en çok Galatasaray maçına gitmeyi özledim. Türkiye ilk geldiğimde torunlarımla bir Galatasaray maçına gitmeyi isterim. Bakalım alın yazısı, kader bize neler yaşatacak. Ben ümitliyim inanıyorum.

"Üç yerli oyuncu kuralına karşıyım"

Türk futbolundaki sorunları da değerlendiren Cem Uzan şunları söyledi: