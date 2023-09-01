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Cem Uzan, bilindiği üzere Türkiye'de ilk özel televizyon kanalının kurucusu.

Günümüzde yayın hayatına devam onlarca televizyon kanalına öncülük eden Uzan kanallarında yayınlanan programlarla adından sıkça söz ettirdi.

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan yeni projesiyle medya dünyasına geri dönemeye hazırlanıyor.

İlk detayları Ensonhaber'de açıkladı

Geçtiğimiz günlerde yayınlayacağı programı tanıtan Uzan, 'After Party'nin ilk detaylarını Ensonhaber canlı yayınında açıkladı.

Yarışma için büyük bir projenin hazırlandığını belirten Uzan, Fransa'da çekilecek programın 30 şehirde süreceğini açıkladı.

Büyük ödül 100 bin euro

20 kadın, 5 erkeğin katılacağı show programında büyük ödül ise 100 bin euro.

"Yıl sonunda yayında olacak"

Cem Uzan, Ensonhaber yayınında programa ilişkin şunları kaydetti:

Ben 1990’da ik özel televizyonları ve radyoları getiren kişiyim. Türkiye’de şu an bu kadar televizyon kanalı varsa burada Cem Uzan’ın katkısı büyüktür. Biz yeni açı getiriyoruz. Bu platformun çalışmaları yapılıyor. Cem Uzan After Party bir konsept, burada yarışmalar başlayacak. Çekimlerin yapılmasının ardından . Fransa’daki hayatı bir atar parti şeklinde deneyimlemek yarışmanın amacı. Bu br eğlence programı, keyifli anlar yaşanacak. 100 bin euro bir ödül olacak. 30 gün sürecek çekimlerle Fransa'nın birçok bölgesi görülmüş olacak. Türkiye ve Fransa'dan en kariyerli sunucularla bu yarışmaya hazırlanıyoruz.