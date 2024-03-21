Cem Vakfı’nın vasi davası: İzzettin Doğan davayı kazandı Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan, demans hastası olduğu gerekçesiyle oğlu tarafından vasi olarak atanmasına ilişkin açtığı davayı kazandı. Mahkeme, İzzettin Doğan adına yapılan işlemleri de geçersiz hale getirdi.

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Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'ın kamuoyunu meşgul eden davasında karar çıktı.

İzzettin Doğan, demans hastası olduğu yönünde rapor alan oğlu Sedat Doğan'ı sahtecilikle suçladı.

Vasi atandı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi'nin 8 Aralık 2023 tarihli raporunda, Doğan'ın sürekli yardıma ihtiyacı olduğu ve vasi tayini gerektiği belirtildi.

Bunun üzerine Doğan, babasına vasi olarak atanmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme Doğan'ı vasi olarak atadı.

Suç duyurusunda bulundu

İzzettin Doğan da, haberi olmadan akli melekeleri yerinde olmadığına ilişkin hastaneden sahte rapor aldırdığı iddiasıyla oğlu Sedat Doğan ile 7 hekim hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bugün ise dikkat çeken davada mahkeme kararını verdi.

Vesayet kararı kaldırıldı

Prof. Dr. İzzettin Doğan hakkında İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce verilen vesayet kararı İstanbul Bölge Mahkemesi 49. Hukuk Dairesi tarafından kaldırıldı.

Prof. İzzettin Doğan'ın haberi dahi olmadan Cerrah Paşa Tıp Fakültesinden alındığı iddia edilen sahte heyet raporuna istinaden verilen vesayet kararı, aksine raporlarla çürütülmüş olduğu ve Cerrahpaşa'dan alınan raporun şüpheli olduğu gerekçeleriyle İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

İstinafa başvurmuştu

Bilindiği üzere, Sulh Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu vesayet kararına karşı İzzettin Doğan'ın avukatı tarafından kararın ortadan kaldırılması talebiyle İstinafa başvurmuştu.

İstinaf Mahkemesi, İzzettin Doğan vekili Av.Mustafa Demiral'ın gerekçelerini haklı bularak vasi kararını kaldırdı.

İşlemler geçersiz hale geldi

Böylece, vesayet kararının verildiği 29 Aralık 2023 tarihinden bu yana vasi tarafından İzzettin Doğan adına yapılan işlemler de geçersiz hale geldi.

Yargılama sonuçlanana kadar İzzettin Doğan kendi işlemlerini kendisi yapabilecek.