Cem Yılmaz baskılara dayanamadı: X hesabını kapattı

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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan gösteriler muhalifleri ikiye böldü...

Birçok ilde eylemler yapılırken gözler ünlü isimlerin paylaşımlarına çevrildi.

BOYKOT ÇAĞRISI KARŞILIKSIZ KALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla bazı markalara yönelik boykot hareketleri başlatıldı.

Ayrıca 2 Nisan’da sosyal medya kullanıcıları 'alışveriş yapmama' boykotu ilan etti.

CEM YILMAZ'IN SUSKUNLUĞU

Tüm bu olaylar yaşanırken gözler bir süredir sessiz kalan Cem Yılmaz’a çevrilmişti.

Yılmaz’ın bu sessizliği muhalifler tarafından sosyal medyada sıkça eleştirildi.

"GÜNLÜK SİYASETİ BIRAKALI YILLAR OLDU"

Günler sonra açıklama yapan Cem Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Yarın Bayram! Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani işini yap bırak siyaseti denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Yağmur yağsa, sana mı yağıyor ulan bana yağıyor kavgası yapılıyor. Ramazan’da kalabalığa bir iyilik gelirdi, o da yıllardır yok ortada. Dileğim, alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi. Devletin millete hizmet etmesidir. Benim menajerim yok, hiç olmadı. Canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim sokaktaki vatandaştan ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçu’ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim.

TEPKİLER ARTMAYA DEVAM ETTİ

Bu paylaşımı Cem Yılmaz'ın üzerindeki baskıları kıramazken, gün geçtikçe tepkiler çoğalmaya başladı.

X HESABINI KAPATTI

Tüm bunların ardından Cem Yılmaz'dan dikkat çeken bir hamle daha geldi.

16 milyon takipçisiyle en çok takip edilen hesaplar arasında yer alan Cem Yılmaz, gelen tepkiler nedeniyle X adresini kapattığı öğrenildi.

"DİYALOG KURULMUYOR"

Cem Yılmaz son olarak gelen eleştirilere tepki göstererek "Bir gün sizin başınıza da gelirse neden kendimi işime gücüme verdiğimi anlarsınız. Bu kadar deli dadanmasını bu kadar uzun süre idare etmek yeteri kadar zor. Bakıyorsun normal insan ama deli… Diyalog kurulmuyor. Ama bir şey istiyor! Sonra bir küçümseme! Anlayamadım hiç. Umarım şans yüzüne güler sevgili kardeşim, hayalindeki gibi bir devran olur! Ama sen hiç gayret etme olur mu?" demişti.