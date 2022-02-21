Cem Yılmaz dolandırıcıların attığı e-maili paylaştı

Komedyen Cem Yılmaz, kendisine dolandırıcılık amaçlı gönderilen bir e-maili sosyal medya hesabından ifşa etti.

Türkiye'de dolandırıcılık her geçen gün katlanarak artıyor

Dolandırıcılık yönetemleri arasında en yaygın olanı ise FETÖ, DEAŞ, PKK ve polis/savcı numarasıyken son günlerde dolandırıcıların yeni platformu e-mail adresleri oldu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da bugün bu platformda dolandırıcıların hedefi oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adını sıkça duyuran Yılmaz, mail adresine dolandırıcılık amaçlı gelen e-maili ifşa etti.

"BILL GATES DİYE MAİL Mİ ATILIR"

"Mr. Bill Gates" kullanıcı adını taşıyan mail adresinden kendisine gelen e-maili Twitter adresinden ifşa eden Yılmaz paylaşımında, "Az evvel bana gelen mail. Ulan her şey paspallaştı dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı ya." ifadelerini kullandı.