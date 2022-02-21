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    Cem Yılmaz dolandırıcıların attığı e-maili paylaştı

    Komedyen Cem Yılmaz, kendisine dolandırıcılık amaçlı gönderilen bir e-maili sosyal medya hesabından ifşa etti.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 17:43
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    Cem Yılmaz dolandırıcıların attığı e-maili paylaştı

    Türkiye'de dolandırıcılık her geçen gün katlanarak artıyor

    Dolandırıcılık yönetemleri arasında en yaygın olanı ise FETÖ, DEAŞ, PKK ve polis/savcı numarasıyken son günlerde dolandırıcıların yeni platformu e-mail adresleri oldu.

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz da bugün bu platformda dolandırıcıların hedefi oldu.

    Sosyal medya paylaşımlarıyla da adını sıkça duyuran Yılmaz, mail adresine dolandırıcılık amaçlı gelen e-maili ifşa etti.

    "BILL GATES DİYE MAİL Mİ ATILIR"

    "Mr. Bill Gates" kullanıcı adını taşıyan mail adresinden kendisine gelen e-maili Twitter adresinden ifşa eden Yılmaz paylaşımında, "Az evvel bana gelen mail. Ulan her şey paspallaştı dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı ya." ifadelerini kullandı.

    Cem Yılmaz dolandırıcıların attığı e-maili paylaştı #1

    Cem Yılmaz dolandırıcıların attığı e-maili paylaştı #2


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