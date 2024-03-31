Cem Yılmaz sandık başında! İstanbul'da oyunu kullandı Ünlü komedyen Cem Yılmaz Levent'te Lütfi Banat İlkokulu’na gidere oyunu kullandı. Yılmaz, "Her sene 'sandık başında kırdı geçirdi' yazıyorlar, bir şey yaptığım yok." ifadelerini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Türkiye genelinde yerel seçim heyecanı sürüyor.

Bu sabah 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemleri 17.00'de sandıkların kapanmasıyla son bulacak.

Yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına giden vatandaşların arasında ünlü isimlerde dikkat çekiyor.

Bu isimlerden biri de Cem Yılmaz oldu.

Oyunu kullandı

Yılmaz, İstanbul Levent’te bulunan Lütfi Banat İlkokulu’nda 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Cem Yılmaz, oy kullanma işleminin ardından okuldan ayrılırken gazetecilerle şakalaştı.

Yılmaz, "Her sene 'sandık başında kırdı geçirdi' yazıyorlar, bir şey yaptığım yok." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)