Euro
10.7855
-0.38%
Dolar
9.2554
-0.42%
Altın
529.29
0.13%
Borsa
1.436
0.45%
Bitcoin
608.900
4.53%
EXEN Coin
21.16
2.22%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C
    Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlarına: Çip takılacaksa Viagra ile takılırdı

    Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlarına: Çip takılacaksa Viagra ile takılırdı

    Türkiye’de koronavirüsle mücadele aşı karşıtların iddialarıyla zorlaşırken Cem Yılmaz, konu ile ilgili birkaç tespitte bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 16:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor.

    Günlük vaka sayısının tekrardan 30 binlere dayanması, normalleşme sürecine girildikten sonra yeniden endişelere yol açtı.

    Bu mücadelede ise aşılama önemli bir rol oynuyor.

    Aşılamada yavaşlama sonrası vatandaşlara çağrılar yapılırken, Türkiye'de aşısızların oranı da bir hayli yüksek.

    AŞISIZLARIN İDDİALARI

    Aşı karşıtlığına yol açan iddialardan en yaygın olanlar ise "aşıyla çip takıldığına  ve kısır yaptığına" inanılması...

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz da bu konu hakkında gazeteci Nilay Örnek'e konuştu.

    VİAGRA'YI YAPAN FİRMA AŞIYI DA YAPIYOR

    Aşı karşıtlarının çip iddialarına Viagra üzerinden örnekler veren Cem Yılmaz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

    "Aşı olun diyorsun 'Pfizer içine neler koymuştur' sen biliyor musun diyor. Viagra ile ilgili hiç kimse bu kadar düşünmedi. O da aynı firmanın. Çipi koyacaksam ben ona koyarım. Hem hazır anten de var. Birbirinden hap alıp içenler aşının içinde ne var diyor"

    Cem Yılmaz dan aşı karşıtlarına: Çip takılacaksa Viagra ile takılırdı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir