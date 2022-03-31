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    Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu'ya ödeyeceği nafakanın azaltılmasında karar çıktı

    Evliliklerine son verdikten sonra 10 bin dolar nafaka kararı verilen Cem Yılmaz'ın 40 bin TL ödeme istemiyle açtığı davada, mahkeme nafakanın 70 bin TL olarak ödenmesine hükmetti.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 14:35
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    Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu'ya ödeyeceği nafakanın azaltılmasında karar çıktı

    Komedyen Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu ile 2013 yılında evlilklerini sonlandırmıştı.

    Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödedi.

    'NAFAKA AZALTILSIN'

    8 yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

    Cem Yılmaz'ın, Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp 40 bin TL olmasını talep ettiği davada karar çıktı.

    Cem Yılmaz ın Ahu Yağtu ya ödeyeceği nafakanın azaltılmasında karar çıktı #1

    NAFAKANIN TÜRK LİRASI OLARAK ÖDENMESİ TALEBİ

    Mahkeme, Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin TL nafaka ödemesine karar verdi. Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk Lirası olarak ödemek istemişti.

    İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Cem Yılmaz ile davalı Ahu Yağtu katılmadı. Tarafları, avukatları temsil etti.

    10 BİN DOLARLIK NAFAKA 70 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ

    Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Mahkeme kararında, 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL olarak belirlenmesine hükmetti.

    Cem Yılmaz ın Ahu Yağtu ya ödeyeceği nafakanın azaltılmasında karar çıktı #2

    Cem Yılmaz ın Ahu Yağtu ya ödeyeceği nafakanın azaltılmasında karar çıktı #3

    Cem Yılmaz ın Ahu Yağtu ya ödeyeceği nafakanın azaltılmasında karar çıktı #4

    Cem Yılmaz ın Ahu Yağtu ya ödeyeceği nafakanın azaltılmasında karar çıktı #5

    Cem Yılmaz ın Ahu Yağtu ya ödeyeceği nafakanın azaltılmasında karar çıktı #6

    Cem Yılmaz ın Ahu Yağtu ya ödeyeceği nafakanın azaltılmasında karar çıktı #7


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