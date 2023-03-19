Cemal Enginyurt: 13. Cumhurbaşkanının Kılıçdaroğlu olması için taşın altına gövdemizi koyduk Demokrat Parti'den milletvekili adaylık başvurusunda bulunan Cemal Enginyurt Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler dizdi. Enginyurt, "Kılıçdaroğlu için taşın altına gövdemizi koyduk" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

14 Mayıs'ta yapılacak seçime sayılı günler kaldı.

Partilerin cumhurbaşkanı adayları belirlenmesinin üzerine çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Bir taraftan partilerin çalışmaları sürerken birçok isimde milletvekili adayı olabilmek siyasi partilere başvurularını yapıyor.

Adaylığını ilan etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, milletvekili aday adaylığını ilan etti.

DP Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için aday adaylığı başvurusunu yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Kemal Kılıçdaroğlu için taşın altına gövdemizi koyduk"

Cemal Enginyurt paylaşımında ise şunları söyledi: