Cemal Enginyurt: 13. Cumhurbaşkanının Kılıçdaroğlu olması için taşın altına gövdemizi koyduk

Türkiye'de seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.
14 Mayıs'ta yapılacak seçime sayılı günler kaldı.
Partilerin cumhurbaşkanı adayları belirlenmesinin üzerine çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
Bir taraftan partilerin çalışmaları sürerken birçok isimde milletvekili adayı olabilmek siyasi partilere başvurularını yapıyor.
Adaylığını ilan etti
Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, milletvekili aday adaylığını ilan etti.
DP Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için aday adaylığı başvurusunu yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.
"Kemal Kılıçdaroğlu için taşın altına gövdemizi koyduk"
Cemal Enginyurt paylaşımında ise şunları söyledi:
Demokrat Parti 28’inci Dönem milletvekilliği adaylığı başvurumuzu Teşkilat Başkan Yardımcımız Bülent Erdinç beye teslim ediyoruz. İstanbul’dan sayın Davut Topoğlu iş adamıyla beraber ilk başvuruyu hayırlısıyla yapmış olduk. Demokrat Parti milletvekili aday adayı olmak bizim için şereftir. 78 yıllık bir siyasi hareketin inşallah 28’inci dönemde TBMM’de güçlü bir şekilde temsil edilmesi için, Millet İttifakı’nın adayı 13’üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olması için taşın altına gövdemizi koyduk. Mücadelemiz milletimiz içindir. Mücadelemiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti içindir. Bütün demokratları, Demokrat Parti’ye gönül verenleri, Demokrat Parti’ye milletvekilliği adaylığı için başvuruya davet ediyorum. Demokratlar uyanın, demokratlar ayağa kalkın, zaman uyuma zamanı, yatma zamanı değildir. Zaman diriliş zamanıdır, mücadele zamanıdır. Biz sefere çıktık. Zaferi Allah nasip etsin inşallah.