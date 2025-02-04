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Siyasette vekil transferleri sürüyor...

Parti parti gezen Cemal Enginyurt'un yeni adresi belli oldu.

CHP'YE KATILDILAR

Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun CHP'ye katıldı.

ÖZEL ROZETİ TAKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşmasına başlamadan önce Enginyurt ve Uzun'un rozetini taktı.

Özel, "Muhalefeti parçalama girişimlerine karşı tavır geliştiriyoruz." diye konuştu.

"BİRLİKTE MÜCADELE İÇİN GELDİM"

Salih Uzun, "Ben buraya tümüyle değişerek gelmedim, sizi değiştirmek için de gelmedim. Niye geldim? Çünkü bugün yapılacak tek şey birleşme, dayanışma ve birlikte direnme, birlikte mücadele; ayrı ayrı değil" dedi.

"KURTULUŞUN SON KALESİ CHP'YE GELDİK"

Uzun'un ardından kürsüye çıkan Enginyurt, konuşmasına İzmir Marşı'nın sözleriyle başladı.

Özgür Özel'e de göndermeler yapan Enginyurt açıklamalarında şunları söyledi:

Sayın başkan geçmişte benden çok çekti. Ben Özgür Özel'e bir kez daha teşekkür ederim. Kendisi benden davasını vazgeçerek helalleştik. Siz Soma'dakilerle helalleştiniz mi, siz Bolu'da kaybettiğimiz 78 canımızla helalleştiniz mi, siz mülakatta elenen Mert kardeşimizle helalleştiniz mi? Biz CHP'ye benzemeye, CHP'yi kendimize benzetmeye gelmedik. Biz sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geldik. Biz kurtuluşun son kalesi CHP'ye geldik. Öylesi bir dönemdeyiz küçük büyük kavgası yapacak bir dönemde değiliz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi bir olma, iri olma, diri olma zamanımızdır.

"BİZ KORKUYU KERBELA'DA YENDİK"

Başımızdaki ya benimsin ya kara toprağın diyor. Senin de kara toprağın da olmayacağız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaya geldik. Bize korkmuyor musunuz diye soruyorlar, biz korkuyu Kerbala'da yendik. Saraylarda yaşayıp Yezid olmaktansa Kerbela'da şehit olan Hüseyin olmaya geldik. Biz CHP'nin helal oylarıyla seçildik. O oyları harama çevirmedik. Zulüm denizinde yüzemez gemi, batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun.

TANRI DAĞLARI'NDA ULUMUŞTU

CHP'ye geçen Cemal Enginyurt'un geçmişteki videosu tekrar gündem oldu.

Enginyurt, Kırgızistan’ın Tanrı Dağları'na giderek kurt gibi ulumuştu.

PARTİLERİNDEN İSTİFA ETMİŞLERDİ

Demokrat Parti’nin, 15. Olağan Kongresi’ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, Kasım 2024’te partiden istifa etti.

CHP'NİN VEKİL SAYISI 133'E YÜKSELDİ

Geçtiğimiz hafta eski devlet bakanı, DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, grup toplantısında CHP’ye katılmıştı.

İki milletvekilinin katılımı ile CHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 133’e yükseldi.