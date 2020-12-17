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    Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti

    MHP’den ihraç edilen Ordu Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’ye geçtiğini duyurdu. DP’nin Meclis’teki sandalye sayısı da 2’ye yükselmiş oldu.
    • AA
    • 17.12.2020 - 14:50
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 15:11
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    Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti

    MHP'den ihraç edilen Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yeni adresi Demokrat Parti oldu.

    Enginyurt, geçen ağustos ayında "Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir" sözleri nedeniyle MHP'den ihraç edilmişti.

    TBMM’DE DUYURDU

    Bugün, TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan Enginyurt, “Demokrat Parti’ye geçmeye karar verdim. Milletimize de TBMM’ye de hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

    Enginyurt, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla da Demokrat Parti’ye geçtiğini duyurdu.

    İKİNCİ TEMSİLCİ

    Enginyurt, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile beraber, partinin TBMM’deki ikinci temsilcisi oldu.

    Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti ViDEO

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