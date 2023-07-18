Cemal Enginyurt emekli milletvekili maaşını söyledi: Ebru Baki şaşkına döndü Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayında emekli olup da milletvekilliği sürenlerin 147 bin lira maaş aldığını açıkladı. Enginyurt'un sözleri sonrası şaşkına dönen sunucu Ebru Baki, "Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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Sözcü TV'de Ebru Baki'nin sunumuyla yayınlanan 'Para Politika' programının konuğu, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Ali Haydar Fırat oldu.

Enginyurt programda, emekli olup da milletvekilliği süren kişilerin aldığı maaşı açıkladı.

Demokrat Partili Enginyurt, milletvekilliği süren emekli vekillerin maaşının 147 bin TL olduğunu duyurdu.

DP'li Enginyurt: Milletvekilliği süren emekli vekillerin maaşı 147 bin TL

Enginyurt'un o sözleri, programın sunucusu Ebru Baki'yi şaşkına çevirdi.

Baki o anlarda, "Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Ebru Baki o sözleri duyunca şaştı kaldı

Enginyurt, ayrıca bazı vatandaşların kendisine konuyla ilgili de tepki gösterdiğini söyledi.

Emekli vekillerin aylıkları da 69 bin lira oldu

Öte yandan memur ve emekli maaşına gelen zam, milletvekili maaşlarına da aynı oranla yansıdı.

Emekli vekillerin maaşlarıyla ilgili de geçtiğimiz gün bir düzenleme yapıldı.

Emekli milletvekillerinin maaş zamlarının yüzde 17,55’le sınırlı kalmayıp yüzde 25 artabilmesi için torba yasa teklifine özel bir hüküm konuldu.

Böylelikle emekli milletvekillerinin ortalama 55 bin TL olan aylıklarının 64 bin TL yerine, yaklaşık 69 bin TL’ye çıkarılmasının yolu açıldı.