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Sözcü TV'de Ebru Baki'nin sunumuyla yayınlanan 'Para Politika' programının konuğu, İstanbul Cemal Enginyurt ve gazeteci Ali Haydar Fırat oldu.

Enginyurt programda, emekli olup da milletvekilliği süren kişilerin aldığı maaşı açıkladı.

Demokrat Partili Enginyurt, milletvekilliği süren emekli vekillerin maaşının 147 bin TL olduğunu duyurdu.

DP'li Enginyurt: Milletvekilliği süren emekli vekillerin maaşı 147 bin TL

Enginyurt'un o sözleri, programın sunucusu Ebru Baki'yi şaşkına çevirdi.

Baki o anlarda, "Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Ebru Baki o sözleri duyunca şaştı kaldı

Enginyurt, ayrıca bazı vatandaşların kendisine konuyla ilgili de tepki gösterdiğini söyledi.

Cemal Enginyurt emekli milletvekili maaşını söyledi: Ebru Baki şaşkına döndü

Emekli vekillerin aylıkları da 69 bin lira oldu

Öte yandan memur ve emekli maaşına gelen zam, milletvekili maaşlarına da aynı oranla yansıdı.

Emekli vekillerin maaşlarıyla ilgili de geçtiğimiz gün bir düzenleme yapıldı.

Emekli milletvekillerinin zamlarının yüzde 17,55’le sınırlı kalmayıp yüzde 25 artabilmesi için torba yasa teklifine özel bir hüküm konuldu.

Böylelikle emekli milletvekillerinin ortalama 55 bin TL olan aylıklarının 64 bin TL yerine, yaklaşık 69 bin TL’ye çıkarılmasının yolu açıldı.