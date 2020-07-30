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    Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

    Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

    Hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin kurulan sevk edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildiği belirtildi.
    • AA
    • 30.07.2020 - 11:17
    • Güncelleme : 30.07.2020 - 11:17
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    Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

    MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yerel bir kanalda katıldığı televizyon programında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hakkında sert açıklamalarda bulunmuş, o programın ardından Enginyurt için MHP parti yönetimi harekete geçmişti.

    MHP Merkez Disiplin Kurulu, Ordu Milletvekili Enginyurt'un parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verdi.

    MHP'DEN GELEN O AÇIKLAMA

    MHP'den yapılan açıklamada, “21.07.2020 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu İli Altınordu İlçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu’nun 30.07.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78. maddesinin “Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Başlıklı” 4. Bendinin (c),(e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir.” denildi.

    Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi #1

    “ÜLKÜCÜLERİN SESİNİ KİMSE KESEMEZ”

    İhraç kararını duyan Enginyurt, Twitter adresinden bir paylaşım yaparak, “MHP den ihraç ettiniz! Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler! Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet, devlet ve Ordulular için hep doğruları konuşan olacağım.” açıklamasını yaptı.

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