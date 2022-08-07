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    Cemal Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma başlatıldı

    Latif Şimşek, televizyon programında kendisini darbettiği gerekçesiyle Cemal Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişiden şikayetçi olup konuyu yargıya taşıdı.
    • 07.08.2022 - 14:19
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    Cemal Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma başlatıldı

    TV 100'de Pınar Ardor'un sunduğu Gündeme Dair programına Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek, gazeteci Barış Yarkadaş ve yazar Doğan Çağlar konuk oldu.

    Programın ilerleyen saatlerinde Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek arasında tartışma çıktı.

    Canlı yayında kafa kafaya geldiler

    Tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili görüşlerin sunulduğu esnada Şimşek, "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez." dedi.

    Bunun üzerine Cemal Enginyurt "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri." diyerek tepki gösterdi.

    Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri." şeklinde cevap vermesinin ardından iki isim canlı yayında kafa kafaya geldi.

    Tartışmanın alevlenmesi üzerine Cemal Enginyurt ve koruması, gazeteci Latif Şimşek'e saldırıp darbetti.

    Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırı anı - VİDEO


    Cemal Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma başlatıldı #1

    Latif Şimşek, yaşanan olayı yargıya taşıdı

    Bunu üzerine Latif Şimşek, Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Koruma olduğu iddia edilen kişi gözaltında

    Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt’un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimat verdi.

    Enginyurt'un evrakı Ankara'ya gönderilecek

    Öte yandan Başsavcılık Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma evrakınında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceğini bildirdi.

    Cemal Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma başlatıldı #2

    Cemal Enginyurt açıklamalarda bulundu

    Aynı zamanda Cemal Enginyurt, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu:

    Enginyurt, "Alışmışlar korkutmaya, Tehdit,baskıyla susturmaya, Parayla,maaşla satın almaya, Gazeteci,siyasetçi tokatlamaya, Trollere saldırtmaya, Pkklı, Fetöcü diye suçlamaya, Sizden korkan sizin gibi olsun. Her birimiz Hasan Tahsin olacağız. Laik ve Demokrat Türkiye'ye sahip çıkacağız." dedi.

    Cemal Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma başlatıldı #3


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