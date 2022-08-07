Demokrat Partili Cemal Enginyurt, canlı yayında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı, tartışma kavgaya dönüştü. Enginyurt ve koruması, Şimşek’e saldırdı. Bu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

tv100 ekranlarında Pınar Ardor'un sunduğu “Gündeme Dair” programına Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek, gazeteci Barış Yarkadaş ve yazar Doğan Çağlar konuk oldu.

Programın ilerleyen saatlerinde Enginyurt ve Şimşek arasında tartışma çıktı.

“Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri”

Tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili görüşlerin sunulduğu esnada Şimşek, “Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez.” dedi.

Bunun üzerine Cemal Enginyurt “Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri” diyerek tepki gösterdi.

Ve bir anda ortalık karıştı.

Canlı yayında kafa kafaya geldiler

Şimşek'in de “Sen bırak bu işleri” şeklinde cevap vermesinin ardından iki isim canlı yayında kafa kafaya geldi.

Bu anlara tanıklık eden ve panikleyen Pınar Ardor ise “Kesin yayını arkadaşlar” diyerek yönetmenden ricada bulundu.

Ardor ile diğer konuklar, Enginyurt ve Şimşek'in yanına giderek ayrılmalarını sağladı.

Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırı anı VİDEO

“Enginyurt'un koruması Şimşek'i darbetti”

Stüdyodakilerin araya girmesinin ardından iki isim ayrıldı fakat kameraların görmediği noktada kavga devam etti.

Cemal Enginyurt ve koruması gazeteci Latif Şimşek'e saldırıp, darbetti.

Konunun yargıya intikal edeceği belirtilirken, tartışmaya ilişkin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

Enginyurt’a kınama

tv100 yönetimi, olayın hemen ardından Cemal Enginyurt'un bu davranışını şiddetle kınadığını açıkladı.

Moderatör Pınar Ardor, istenmeyen olayla ilgili tv100 yönetiminin açıklamasını aktardı.

Ardor, şunları söyledi:

“tv100 yönetimi, değerli Yönetim Kurulu Başkanımız Necat Gülseven, Genel Yayın Yönetmenimiz Alican Değer, Programlar Müdürümüz Bülent Yılmaz ve kanal yöneticilerimiz, bütün ekip arkadaşlarımız olayı şiddetle kınıyorlar, kamuoyundan özür diliyorlar.”