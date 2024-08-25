Haber Merkezi
Meclis Genel Kurulu'nda Cemal Enginyurt'un küfürlü sözleri duyuldu...
Meclis'te iyi Partili Halil İbrahim Oral ile sözlü tartışma yaşayan Cemal Enginyurt, akabinde ise öfkesine hakim olamadı.
KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU
İyi Partili Halil İbrahim Oral ile sözlü tartışmasının ardından küfür etmeye başlayan Cemal Enginyurt'u diğer vekiller zor sakinleştirdi.
Küfürleri peş peşe sıralayan ve "Artistlik yapma" diyen Enginyurt'un o anları bir başka vekil tarafından kayda alındı.
AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER
Cemal Enginyurt'un görüntülerde; öfkeden gözünün döndüğü, Allah'a varana kadar ağza alınmayacak şekilde küfürler ettiği görüldü.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış