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Cemal Enginyurt'un Genel Kurul'da küfür ettiği anlar

Cemal Enginyurt'un Genel Kurul'da küfür ettiği anlar Mecliste İyi Parti'li Halil İbrahim Oral ile tartışan Cemal Enginyurt'un küfür ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.