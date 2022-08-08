Cemal Enginyurt'un koruması suç makinesi çıktı

Katıldığı televizyon programında Latif Şimşek'i darbeden ve Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen Emrah Topal’ın, 11 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

TV 100'de Pınar Ardor'un sunduğu Gündeme Dair programına, Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek konuk oldu.

Yayın sırasında sinirlenen Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek’in üzerine yürüdü ve yaşanan tartışma nedeniyle yayına ara verildi.

Tartışma bu sırada da devam ederken, Cemal Enginyurt ile birlikte kanala gelen, resmi bir görevi bulunmayan ve koruması olduğu iddia edilen şüpheli Emrah Topal ise gazeteci Şimşek’i darbetti.

Koruma olduğu iddia edilen Emrah Topal tutuklandı

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken şüpheli Emrah Topal, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Öfkeme yenildim ve şahsa fiziki müdahalede bulundum"

Şüpheli Emrah Topal’ın (42), emniyette verdiği ifadesinde, bir arkadaşının Cemal Enginyurt’un danışmanı olduğunu ve olay akşamında canlı yayına katılacaklarını öğrenince kendisinin de misafir olarak katılmak istediğini söylediği kaydedildi.

Topal, verdiği ifadesinde, "Cemal Enginyurt program yapılan bölüme geçti, biz de misafirler için bulunan ayrı bir odada bekledik. Programın bir bölümünde sesler yükselmeye başladı.

Yayının kesildiğini görünce tekrar ara verildiğini düşünerek stüdyoya gittik, Enginyurt ile Şimşek arasında sözlü tartışma olduğunu gördük. Latif Bey’i sakinleştirmek amacıyla önünde durup ‘sakin ol’ diyerek yerine oturmasını istedim.

‘Sen kimsin bana sesini yükseltiyorsun’ diyerek masa üzerinde bulunan kupayı tutunca atacağını düşündüm. Müdahale etmek istedim ancak aşırı tahriklerden dolayı öfkeme yenildim ve şahsa fiziki müdahalede bulundum." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"Olay bir anlık öfke sonucu yaşanmıştır"

Şüphelinin savcılıkta verdiği ifadesinde ise "Şimşek’in kupayı tuttuğunu görünce saldırıya geçeceğini düşünerek şahsı kendime doğru çektim ve birkaç tane yumruk attım. Tam olarak neresine geldiğini hatırlamıyorum, olay bir anlık öfke sonucu yaşanmıştır." şeklinde ifade verdiği kaydedildi.

Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırı anı





Emrah Topal'ın 11 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı

Mesleğinin emlakçı olduğu da belirtilen şüpheli Emrah Topal’ın; 'kasten öldürme', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah bulundurma' gibi 11 ayrı suçtan suç kaydının bulunduğu da tespit edildi.

İHA'nın haberine göre; Cemal Enginyurt’un dosyası Ankara’ya gönderilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

İHA'nın haberine göre; konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 06.08.2022 günü saat 22.00 sıralarında TV100 kanalında canlı yayın esnasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında çıkan tartışma neticesinde Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek’i darbetmesi olayı ile ilgili müştekinin şikayeti üzerine soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir." denildi.