Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak hayvanlarının uyutulması yorumuna yanıt

Türkiye yıllardır sokakları başıboş köpeklerden geri almaya çalışıyor.
Halk adeta tüm sosyal alanlarını köpeklere kaptırmış durumda.
Artan köpek popülasyonu tüm Türkiye'yi işgal ederken saldırılar halen yaşandığı bu günlerde hükümet, harekete geçerek konuya ilişkin bir kanuni düzenleme için çalışmaya başladı.
Düzenleme TBMM'de
Köpeklerin toplatılacağı, kısırlaştırılıp 30 gün içinde barınaklardan sahiplendirilememesi durumunda uyutulabileceği bir senaryo üzerinde çalışılıyor.
Ünlü oyuncudan dikkat çeken çıkış
AK Parti'nin sokak hayvanlarını uyutulmasını da kapsayan yasal düzenlemesine ilişkin çalışmalar sürerken, ünlü oyuncu Cemal Hünal da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
"Sıçan basan bir şehre çevirecekler"
Hünal, "Ben köpekleri çok seviyorum. Sokağımda köpek olması benim için bir güvenlik. Ve dünyada çok az şehir kaldı sokaklarında hayvan olan. Sokaklarında bizim gibi hayvanlarını itilaf eden şehirler, bizim gibi gerizekalılar, aptallar, bu şehri aynı Londra, New York gibi sıçan basan bir şehre çevirecek" dedi.
Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi
Cemal Hünal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı "Uyutulunca nasıl uyutulacak? Ne kadar uyutulacak? Kim uyutacak? Sınırı ne kadar? Bunları bilen yok" yorumuna da cevap verdi.
"Allah belamızı vermiş bizim"
Hünal, "Bir de böyle soranlar var. Onlar da bizi yönetiyor. Allah belamızı vermiş bizim. Bizim işimiz rast gitmez" diye konuştu.
"Köpekler ne kadar uyutulacak kim uyutacak bilen yok"
Kızılcahamam'da düzenlenen Ülkü Ocakları Eğitim Programı'nda gazetecilerle sohbet eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sokak köpekleriyle ilgili yasa hakkında şunları söylemişti:
Zannediyorum Meclis'te veyahut da hükümet nezdinde konu ele alınacak. Belediyeler üzerinde belki tasarruflar sağlanacak. Buna da bir son verilecek herhalde, çünkü çok tehlikeli boyutlara ulaştı. Konunun önerilen şeklini tam bilmiyorum. Kim ne maksatla öneriyor. Uyutunca nasıl uyutulacak, ne kadar uyutulacak, kim uyutacak? Bunları bilen yok. Ama dün hayvanların sevgisi üzerinde aşırı derecede yorum yapanlar şimdi sokak hayvanlarından şikayet eder konuma gelmişlerdir. Demek ki hudutsuz, sınırsız sevgi bir şeye yaramıyor. Televizyonlardaki tartışmaları dinliyoruz. İkiye bölünmüş vaziyetteler. İşte en çok ağırlık kazanan şey, köpekleri uyutma konusu. Köpekler, Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar ve herkes görür onu. Ama bu uyutma nedir, kim yapacak, sınırı ne kadar, kaç saat uyutacaklar? Bunlar tabii belirsiz.
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