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    Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi

    Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi

    İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaçıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesine karar verildi.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:42
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    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de giren Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamış ve öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

    Türkiye'de 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdürülen 26 sanığın yargılandığı davada son duruşma yapıldı.

    Mahkemedeki son duruşmaya, haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı.

    Dava Suudi Arabistan'a devredildi

    İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bazı avukatların sanıkları temsil ettiği duruşmada, Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı da hazır bulundu.

    Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya hakkında durma kararı verilerek, yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini kararlaştırdı.

    Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri VİDEO

    Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan a devredildi #1


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