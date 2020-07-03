Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının ilk duruşması görüldü

2018 yılında girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın cinayet sanıklarının yargı süreci başladı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması gerçekleşti.

2 Ekim 2018’de evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda boğularak öldürülen ve cesedi parçalanarak yok edilen Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, haklarında yakalama kararı bulunun firari 20 sanığın yargılanma süreci bugün başladı.

Sabah 10:15'te başlayan duruşma 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.

Haklarında yakalanma kararı bulunan 20 sanığın katılmadığı mahkemede, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile avukatı hazır bulundu.

KAŞIKÇI'NIN NİŞANLISI AKTARDI

İddianamenin okunmasının ardından şikayetçi olarak ifade veren Cengiz, hayatınında hiç yaşamadığı bir korkuyu yaşadığını belirterek, başkonsolosluğun kapısında nişanlısı Kaşıkçı'yı beklediği saatleri aktardı.

KONSOLOSLUKTA ŞÜPHE ÇEKEN TEDİRGİNLİK

3 saatten fazla bir süre nişanlısından haber alamayan Cengiz, olay sırasında nişanlısından haber alabilmek için konsolosluğu aradığını ancak onu bilgilendiren kişinin konsolosluk kapısında tedirgin tavırlar ile Kaşıkçı'nın içeride olmadığını söylediğini aktardı.

"DEHŞET YAŞADIM"

Dehşet anları yaşadığının altını çizen Cengiz, hakimin sorusu üzerine Yasin Aktay ile iletişim kurma sürecini, "Sadece korku değil dehşet yaşadım. Yasin Aktay’ı aradım. ‘Hocam beni hatırladınız mı?’ dedim. Anlattım. Sonra ‘anladım’ deyip ‘kapat’ dedi." ifadeleri ile aktardı.

"ÖLDÜĞÜNÜ HABERLERDEN ÖĞRENDİM"

Mahkeme başkanının, "Cemal Kaşıkçı bir şey olursa Yasin Aktay’ı ara dedi mi?" sorusunu cevaplayan Cengiz, “Hayır böyle bir şey demedi. Anlattığım gibi oldu. Cemal eve gelir diye düşündüm. Eşyaları savcılara teslim ettim. Cemal’in öldürüldüğünü herkes gibi gazetelerden öğrendim. Haberlerden, resmi mesajlardan. Twitter’dan yayınladılar, Cemal Kaşıkçı öldürüldü yazdılar” dedi.

"ORADA UÇAN KUŞTAN ŞİKAYETÇİYİM"

Mahkeme başkanının, "Suudi yetkililer sizinle görüştü mü?" sorusunu cevaplayan Cengiz, “Hayır. Çok büyük bir ihanet ve kandırmacayla çağırıldı. O konsolosluktaki tüm insanlardan şikayetçiyim. Orada uçan kuştan bile şikayetçiyim. Şoföründen, çaycısından, bilenden bilmeyenden. Tek kişi kaldım ben.” şeklinde konuştu.





KEŞİF TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmada söz alan Cengiz’in avukatı ise konsoloslukta keşif yapılmasını istedi. Keşif talebini reddeden mahkeme heyeti, katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.

DURUŞMA 24 KASIM'A ERTELENDİ

Sanıkların yakalama kararının devamına karar veren mahkeme, İnterpol’e yazılan yazıya gelecek cevabın beklenmesinde karar aldı. Turan Kışlakçı’nın da aralarında bulunduğu 3 tanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 24 Kasım’a erteledi.

KAŞIKÇI'NIN NİŞANLISI CENGİZ, YASİN AKTAY İLE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Duruşmanın ardından Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ile AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, adliyenin protokol girişinde basın açıklaması yaptı.

"CEMAL ADINA HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Duruşma çıkışında açıklama yapan Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, “Burada, aramızdakilerin birçoğunun arkadaşı, birçoğunun tanıdığı, birçoğunun yakından dostu ve benim de yol arkadaşım rahmetli Cemal’in 2 Ekim 2018, biliyorsunuz Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle alakalı ilk duruşma bugün burada gerçekleşti. Süreç hem manevi anlamda hem psikolojik anlamda yorucu. Davaya katılımcı talebimiz oldu, bu kabul edildi. Bundan sonraki süreçlerin takipçisi olacağımızı söyledik. Hepimizin omuzlarına sadece duygusal anlamda değil manevi anlamda da bir sorumluluk yüklendi, 2 Ekim 2018’de orada. Ben Cemal adına hepinize teşekkür ediyorum. Türk yargısına güveniyoruz. Adli süreç başladı, bu nedenle soruları maalesef yanıtlayamayacağız.” ifadelerini kullandı.

SANIĞI OLMAYAN CİNAYET

Cengiz’in ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, “Ne yazık ki bu cinayetin sanıkları yok. Türk yargısı için zor şartlar altında yürütülen bir mahkeme. Çünkü 20 sanık hakkında tutuklama kararı verilmiştir ancak bu sanıkların hiçbiri mevcut değil. Sanıklarla ilgili güçlü cinayet şüphesi çok açık olduğu halde bu yakalama kararına rağmen Suudi Arabistan’da bulunduğu bilinen bu sanıklar Türkiye’ye halen teslim edilmedi. Cesedin nerede olduğuna dair de Türk makamlarına bir bilgi verilmiş değildir.” diye konuştu.

MAHKEME TÜRKİYE'DE YÜRÜTÜLMELİ

Konuşmasının devamında Aktay, “Türk yargısı tarafından azmettirici olarak bilinen insanların orada yetkili makamlarda bulunduğu, mahkemeler üzerinde son derece etkili bilindiği için orada objektif bir yargının çıkması zaten mümkün değil. Bu mahkemenin Türkiye’de yürütülmesi hem Türkiye’nin egemenlik hakkı açısından en doğal şeydir, hem de adil bir kararın çıkabilmesi açısından bundan daha iyi bir ihtimalin olması söz konusu değil.” dedi.

"TÜRK YARGISINA GÜVENİLMELİ"

Ceset ve sanıkların olmadığı bir davanın görüldüğünü belirten Aktay, “Buna rağmen bu mahkemenin bu cinayeti işleyenlerin peşini bırakmamış olması, ülkemizdeki adalet kalitesi açısından gurur verici bir durumdur. Sanıklara Türk yargısına güvenerek gelip teslim olmalarını, teslim edilmelerini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cemal Kaşıkçı ‘maktul’, nişanlısı Hatice Cengiz ise ‘şikayetçi’ sıfatıyla yer aldı. Maktul Kaşıkçı ile tespit edilen şüphelilerin cep telefonu görüşmelerine ilişkin HTS kayıtlarının incelendiğinin belirtildiği iddianamede, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına girişi, şüphelilerin Türkiye’ye gelişi, konsolosluk binası ve konutuna gidişleri ile ilgili kamera kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

54 TANIK BEYANI

İddianamede, soruşturma kapsamında Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, başkonsolosluk konutu, araçları, maktulün evi, şüphelilerin konakladığı otel odaları ve şüphelilerden birinin telefon görüşmesi dikkate alınarak Yalova Samanlı köyündeki çiftlik evinde arama ile olay yeri inceleme işlemlerinin yapıldığı, maktulün bilgisayarının incelendiği ve 54 kişinin tanık olarak beyanının alındığı anlatıldı.

15 KİŞİLİK EKİP OLUŞTURULDU

Şüpheli Mansur Osman Abu Hüseyin’in Suudi Arabistan’da Tuğgeneral ile istihbaratçı olarak çalıştığı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ofisinde görevlendirildiğinin belirtildiği iddianamede, şüpheliler Suudi Arabistan İstihbarat eski Başkan Yardımcısı Ahmed Bin Muhammed El Asırı ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın eski danışmanı Suud Al Kahtani’den Kaşıkçı’yı Suudi Arabistan’a getirmesi, gelmek istememesi halinde ise öldürmesi yönünde talimat almasının ardından kendisinin de aralarında bulunduğu 15 kişilik bir ekip oluşturduğu ifade edildi.

EKİP, GRUPLARA AYRILDI

İddianamede, talimat alan şüpheli Hüseyin’in ‘lojistik’, ‘müzakere’ ve ‘istihbarat’ olmak üzere 3 grup oluşturduğu, maktul Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’a gitmek istememesi ve öldürülmesi ihtimaline karşı Adli Tıp Uzmanı olan şüpheli Salah Muhammed A. Tubaigy’i de ekibe dahil ettiği, ‘müzakere’ grubunun başına ise şüpheli Maher Abdulaziz M. Mutreb’i getirdiği kaydedildi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Şüpheli Hüseyin’in hazırlıkları tamamlamasının ardından Kaşıkçı ile görüşmek için Suudi Arabistan Başkonsolosu’nun çalışma odasını belirlediğinin anlatıldığı iddianamede, şüpheli Hüseyin’in diğer şüpheliler Muhammed Saad H. Alzahrani ve Naif Hasan S. Alarifi ile birlikte 1 Ekim 2018’de Başkonsolosluk konutuna gittikleri ve buradan ayrılarak kaldıkları otele döndükleri ifade edildi.

Kaşıkçı’nın boğularak öldürüldüğü anlatıldı.

İddianamede, 2 Ekim 2018’de maktul Kaşıkçı’nın saat 13.08’de konsolosluğa girmesinin ardından şüpheliler Maher Abdulaziz M. Mutreb, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafi M. Alotaibi, Waleed Abdullah M. Alshehri, Faad Shabib A. Albalawi, Turki Musharraf M. Alshehri, Salah Muhammed A. Tubaigy, Saif Saad el Kahtani, Mustafa Muhammed M. Almadani ve Muhammed Saad H. Alzahrani tarafından boğularak öldürüldüğü aktarıldı.

SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI'NIN AÇIKLAMALARI ÇELİŞKİLİ BULUNDU

Şüphelilerin 2 Ekim 2018 günü saat 22.00’de ‘Sky Prime Aviation’ adlı şirkete ait özel jet ile Türkiye’den ayrıldığının anlatıldığı iddianamede, şüpheli Hüseyin’in maktul Kaşıkçı’yı öldürmek için plan yaptığı belirtildi. İddianamede, Suudi Arabistan Krallığı yetkilileri ile Suudi Arabistan Krallığı Başsavcılığının maktul Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin gerçeği yansıtmayan ve çelişkili açıklamalarda bulunduğu kaydedildi.

ŞÜPHELİLER İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

İddianamede, maktul Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı olan müşteki Hatice Cengiz ve tanık beyanları, olay yerinde yapılan incelemeler ve aramalar, olay yeri inceleme tutanakları, kamera görüntüleri, havaalanı giriş-çıkış kayıtları, HTS döküm ve inceleme raporları, kriminal uzman raporları, adli tıp raporları, bilirkişi raporları Suudi Arabistan Mahkemesinde yapılan yargılamaya ilişkin duruşma notları ve elde edilen tüm deliller doğrultusunda 20 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliklerinden tutuklanmalarına yönelik yakalama emri alındığı belirtildi. İnterpol Daire Başkanlığı üzerinden tüm şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldığının belirtildiği iddianamede, Suudi Arabistan Krallığı adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnameleri düzenlenerek Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne ulaştırıldığı anlatıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Maktul Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin diğer şüphelilere talimat verdiği iddia edilen şüphelilerden Ahmet bin Muhammed el-Asiri ile Suud el- Kahtani'nin ‘tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede, diğer sanıklar Mansur Osman Abu Hüseyin, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Salah Muhammed A. Tubaigy, Mustafa Muhammed M. Al-Madani, Saif Saad Q. el-Kahtani, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafi M. Alotaibi, Turki Musharraf M. Alshehri, Fahad Shabib A. Albalawi, Waleed Abdullah M. Alshehri, Muhammed Saad H. Alzahrani, Naif Hasan S. Alarifi, Abdulaziz Muhammed M. Alhawsawi, Halid Aedh G. Alotaibi, Meshal Saad M. Albostani, Muflih Shaya M. Almuslih, Ahmed Abdullah A. Almuzaini ve Saad Muid Alqarni’n ‘tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.