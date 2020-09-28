Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili ikinci iddianame

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili ikinci iddianame

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 6 şüpheli için ikinci iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni bir iddianame hazırlandı.

İddianamede, Suudi Arabistanlı 6 şüpheli yer alıyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Şüphelilerden 2 şahıs hakkında tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 4'ünün 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ceza Mahkemesi'nin, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada yargılanan sanıklardan 5'ine 20'şer, birine 10, 2 kişiye de 7'şer yıl hapis cezası vermesiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

Suudi Arabistan'daki davanın şeffaflıktan uzak olduğunu, verilen cezaların işlenen suçun büyüklüğüyle orantılı olmadığının altını çizen Colville, yargılanan sanıkların çok daha uzun süreli hapis cezası alması gerektiğini vurguladı.





CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı.



Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu bir türlü netlik kazanamadı.



Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 sanık hakkında düzenlenen iddianame sonucu kamu davası sürüyor.

Jeff Bezos, Kaşıkçı anmasına katıldı ViDEO