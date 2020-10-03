İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı.

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri basınla paylaşıldı.

Kayıtlarda, Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik infaz timi tarafından katledilen Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerde, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar görülüyor.

Olayın ardından temizlik ekibinin etrafı temizlemesine rağmen polis ekiplerinin luminol incelemelerinde bazı izlerin kaldığı da görüntülere yansıdı.

Cinayet sonrası kuru temizlemeye yollanan halılardaki etiketler ve içeride boya yapan işçilerin kıyafetleri de görüntülerde yer aldı.

Görüntülerde, başkonsolosluk konutunda yer alan ve arama yapılmasına izin verilmeyen, sadece su örneğinin alındığı kuyu da yer alıyor.

Konsolosluk içinde bulunan fırının detayları da görüntülerde ortaya çıktı.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı VİDEO



6 İSİM DAHA CİNAYETTEN SORUMLU TUTULUYOR

Türk polis ve savcısı ise cinayetin peşini bırakmıyor. Aradan geçen iki yılda derinleştirilen soruşturmada yeni bilgi ve ipuçları bulundu.

Yeni delillerle hazırlanan ikinci iddianamede 6 isim daha cinayetten sorumlu tutuluyor.

GÖREVLERİ SON DELİLLERİ DE ORTADAN KALDIRMAKTI

Konsolosluk çalışanı 2 kişi Kaşıkçı'nın ölümüne bizzat neden olmakla suçlanıyor. Diğer 4 kişinin ise cinayetten hemen sonra İstanbul'a geldiği ve görevlerinin Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra kalan son delilleri de ortadan kaldırmak olduğu belirlendi.

2 grup halinde İstanbul'a gelen 4 kişi konsoloslukta temizlik yaptı

Anlaşılmasın diye 2 ayrı grup halinde cinayetten hemen sonra İstanbul'a gelen bu 4 kişinin, Suud yetkililer uzun yazışmalarla 14 gün Türk polisinin içeride inceleme yapmasını engellerken, konsoloslukta temizlik yaptıkları belirlendi.

Saatler sürecek olan incelemeyi yapmak üzere akşam saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri binaya girdi. Polis içeride 12 saat kaldı. Olay yeri inceleme her santimetrekareyi inceledi. Ancak Türk polisi, sonradan gönderilen 4 kişilik temizlik timine rağmen yine de bazı delillere ulaşmayı başardı.

Görüntülere göre, cinayet mahallinde kimyasal temizleyici kullanıldığı ve bazı detayların Suudi temizlik ekibinin gözünden kaçtığı anlaşılıyor.

Temizlenen mekanlardan ilki Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra taşındığı toplantı odasıydı. Türk polisi geldiğinde bu manzarayla karşılaştı. Cinayet için kaldırılan masa, mikrofonlar yerli yerindeydi.

BAZI İZLER HALA DURUYOR

Mavi ışık teknolojisiyle ve luminal adi verilen yöntemle her yer tarandı. Mor ışık saçan bu bölümler, organik bir temizlik yapıldığını gösteriyor.

Yani; kan, ter veya gözyaşı olan yerler temizlenmiş. Yapılan temizliğe rağmen bazı izler hala duruyor.





İKİNCİ TEMİZLİK

Polisin incelemesinde mavi ışık veren bu bölümler ise, organik izlerin yeteri kadar silinemediği anlaşılınca kimyasallarla yapılan ikinci bir temizliği gösteriyor.

Polis, tespit ettiği bu izlerin yer aldığı kısımlardan numune aldı, Kaşıkçı'nın DNA'sı ile eşleştiriyor.

Elde edilen tüm görüntülere ait mor ve mavi noktalar kroki çizilerek kat planı çıkarıldı ve soruşturma dosyasına konuldu.

İKİ DETAYI GÖZDEN KAÇIRDILAR

Türk polisi içeri girmeden önce her yeri temizlediğini düşünen Suudlar iki detayı gözden kaçırdı.

İlki cinayet sonrası hemen kuru temizlemeye gönderilen halıların temizlikçide eklenen etiketleri.

Sadece halıları değil duvarları da temizleyen Suudlar, üstüne yeni boya da yaptırmışlardı.

Binayı baştan aşağı boyayan işçilerin kıyafetleri dışarıdaki yüzlerce polis, istihbaratçı ve TV kamerası önünden binadan bir turlu çıkarılamadı ya da unutuldu.





CESET NASIL YOK EDİLDİ?

Polis 16-17 ekimde hem konsolosluk binasını hem de birkaç yüz metre uzaklıktaki konsolosluk rezidansını da aramıştı.

Elde edilen bilgi ve bulgular polisi iki hedefe yöneltti.

Biri rezidanstaki fırındı. Polis cesedin konsoloslukta parçalanıp, bavullarla rezidansa taşındığını ve burada yok edildiğini belirledi. Peki ceset nasıl yok edildi?

FIRININ YANMA KAPASİTESİNİ ARTIRMIŞLAR

İlk üzerinde durulan cesedin, cinayetten önce gücü yükseltilen fırında yakıldığıydı. Fırını yapan usta da ifadesinde yemek ve pişirmek için yaptığı fırının gücünün artırılmasına anlam veremediğini söyledi.





CESET KUYUDA MI?

İkinci olasılık ise bahçedeki su kuyusuydu. Ancak Suddlar eve gelen olay yeri inceleme ekiplerinin kuyuda detaylı inceleme yapmasına izin vermedi.

Kuyudan sadece su numunesi alındı.

Polis, yakılan kısmının ve cesetten geri kalanların yalıtım malzemesine sarılarak kuyuya atılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İkinci iddianamede delilleri karatmakla suçlanan ve 7,5 yıla kadar hapsi istenen 4 Suud vatandaşının bu olaylardaki rolünün temizlikle sınırlı kalıp kalmadığı da araştırılıyor.

Türk savcı ve polisi, soruşturma dosyasını incelemeye devam ediyor.

Kaşıkçı'nın cesedi bulunana kadar da bu dosya kapanmayacak gibi duruyor.