Cemal Toptancı, Gaffar Okkan suikastında FETÖ'nün parmağı olduğunu söyledi 2001 yılında suikasta kurban giden dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın ölümünde FETÖ’nün parmağı olduğunu dile getiren Diyarbakır Sur Belediyesi eski Başkanı Cemal Toptancı, HÜDA PAR'ın hedefte olmaması gerektiğini aktardı.

24 TV ekranlarının sevilen programı “Arafta Sorular”ın bu haftaki konuğu Diyarbakır Sur Belediyesi eski Başkanı Cemal Toptancı oldu.

Esra Elönü, Toptancı’ya Cumhur İttifakı’na destek vereceklerini açıkladıktan sonra terör örgütü Hizbullah ile anılan HÜDA PAR’ı sordu, “Neden hedefteler?” dedi.

Gaffar Okkan suikastını anlattı, FETÖ'yü işaret etti

Bunun üzerine Toptancı, 2001 yılında suikasta kurban giden dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile ilgili terör örgütü PKK'ya üyelikten tutuklu bulunan Şemdin Sakık’ın ifadesini okudu.

Toptancı, şunları söyledi:

PKK'dan tutuklu Şemdin Sakık'ın ifadesini okudu

Şemdin Sakık, yeni yakalandığında Diyarbakır Valisi ve Emniyet Müdürü'nün kendilerine hitap eden bir toplantı yaptığını, isteği üzerine dönemin Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 5 dakika görüşerek eşya ve yiyecek gibi sorunları giderdiğini anlatır. Okkan'ın kendisine ilgi göstererek ‘Ülkeye zarar verdin, hizmet etmelisin’ dediğini ifade eden Sakık, 'Böyle bir sıcak ilişkiyle başlayan saygı duyduğum insanın ölümü gerçekleşti' demiştir.

"Yağdan kıl çekercesine hedefi yüzde yüz vuran eylem görülmedi"

Şemdin Sakık, 1994’te Tunceli kırsalındayken militanlar tarafından iki ormancıdan birini yanına aldığını, aralarında baba-oğul ilişkisi oluştuğunu söylemiştir. Sakık, 1998'de örgütten ayrılınca bu kişinin de 1 yıl sonra Diyarbakır'da yakalanıp itirafçı olduğunu dile getirerek şunları kaydetmiştir: 'Başvurdum, beni görüştürdüler, zaman zaman göreve çıkıyordum. Dicle'de bir yüzbaşının yanında kalıyordum. İşte FETÖ dedikleri bunlar. Okkan şehit düşünce ona sordum. Okkan'a yapılan eyleme bakılınca dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yağdan kıl çekercesine hedefi yüzde yüz vuran eylem görülmemiştir. Bunlar Lübnan'da eğitilen Hizbullah olsa bomba kullanırlar. İran'daki Hizbullah olsa sonuca gitmezler. Bu kesinlikle Hizbullah işi değil’ dedim.

"Bu cinayetleri kirli FETÖ devleti yaptı"

Cezaevinde yan koğuşumda Hizbullah lideri kalırdı. Onunla konuşurduk ‘bilmiyoruz’ diyorlardı. Bu cinayetleri kirli FETÖ devleti yaptı. PKK'nın bile bu kadar başarılı bir eylemi olmamıştır. Her faili meçhul cinayet yüzde yüz devlet desteklidir. Okkan'a askeri siyasi istihbarat açısından bakarsanız kesinlikle Hizbullah işi değildir. Bu bölgede bütün silahlar karışıktır, PKK silahları ordunun elindedir.

Malatya'da düşen uçak

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada konuşan Şemdin Sakık, Okkan suikastından sonra 2001'de Diyarbakır'dan havalanan içinde bordo berelilerin bulunduğu kasa tipi uçağın, Malatya'da düştüğünü anımsatır. ‘Öldürüldüler’ diyen Sakık’ın, ‘İyi ki benim yüzbaşım o uçağa binmedi, ben de kurtuldum’ dediği aktarıldı. Bir devlet, bu kadar olayın failinin yaşayıp yaşamadığını bilmiyorsa o artık devlet değildir demiştir.

"HÜDA PAR'ı bu suikast ile alakalı gösteriyor"