Yurt genelinde son 1 haftada hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik ‘Çember-24’ operasyonları gerçekleştirildi.
Bu kapsamda ‘Çember-24’ operasyonları çerçevesinde 4 bin 244 şüpheli yakalandı.
4 BİN 244 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet, jandarma ve sahil güvenlikte suçluların yakalanması için özel ekipler kurulduğunu belirtti.
"HİÇ KİMSENİN SOKAKLARI TEDİRGİN ETMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Aranan kişiler yakaladıkça suç oranlarının düştüğünü ifade eden Yerlikaya, "Hapis cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daraltıyoruz. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
SUÇLARA GÖRE TEK TEK AÇIKLANDI
Çember-24 operasyonlarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"81 ilde son 1 haftadır 'Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara’ yönelik düzenlenen 'Çember-24' operasyonlarında 4 bin 244 şüpheli yakalandı. Çember-24 operasyonlarında sonucunda: 0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 158 şüpheli şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 31 şüpheli şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 55 şüpheli şahıs yakalandı. Bunların: 689’u hırsızlıktan, 374’ü dolandırıcılıktan, 151’i yağmadan, 62’si kasten öldürmeden, 125’i cinsel suçlardan, 717’si narkotik suçlarından, 73’ü terör suçlarından, 474’ü KOM (Kaçakçılık, Organize) 216’sı siber suçlardan ve 1363’ü diğer suçlardan olmak üzere toplam 4 bin 244 şüpheli şahıs yakalandı.”
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış