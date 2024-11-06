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AA

Yurt genelinde son 1 haftada hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik ‘Çember-24’ operasyonları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ‘Çember-24’ operasyonları çerçevesinde 4 bin 244 şüpheli yakalandı.

4 BİN 244 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet, jandarma ve sahil güvenlikte suçluların yakalanması için özel ekipler kurulduğunu belirtti.

"HİÇ KİMSENİN SOKAKLARI TEDİRGİN ETMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Aranan kişiler yakaladıkça suç oranlarının düştüğünü ifade eden Yerlikaya, "Hapis cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daraltıyoruz. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

SUÇLARA GÖRE TEK TEK AÇIKLANDI

Çember-24 operasyonlarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

