Cemevi önünde toplanan CHP'li grup Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti CHP içindeki küskün Aleviler, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.. Gazi Cemevi önünde toplanan bir grup "CHP'ye çökemeyeceksin ey İmamoğlu" pankartı açtı.

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ensonhaber.com

Yerel seçim yaklaşırken CHP'de kazan kaynıyor...

Seçim sonrası olağanüstü kurultayla geri dönme planları yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindekilerin söylemleri ve eylemleriyle dikkat çekiyor.

Aday belirleme sürecinde Aleviler üzerinden CHP içindeki değişimcilerin söylemleri büyük tepkiler çekmiş ve daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için farklı jestler yapmıştı.

Fakat CHP içindeki Alevilerin küskünlüğü sürüyor.

Cemevi önünde toplanan CHP'lilerden İmamoğlu'na tepki

Öyle ki bugün Sultangazi ilçesinde bir grup CHP'li İmamoğlu'nun protesto etti.

Gazi Cemevi önünde toplanan grup, tepkisini ellerindeki "Cumhuriyet Halk Partisi'ne çökemeyeceksin ey İmamoğlu" "İhanet işte o gün başladı" yazılı pankartlarla gösterdi.