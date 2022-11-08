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    Cemevleri düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda

    Cemevleri düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda

    TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen cemevlerine elektrik ve suyu ücretsiz yapmaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, bazı Alevi STK temsilcileri tarafından tepki gördü.
    • 08.11.2022 - 21:48
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 21:58
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    Türkiye'de tarihi bir adım atılarak Alevi vatandaşlara yönelik kapsamlı uygulamalar hayata geçiriliyor.

    Bu kapsamda hazırlanan cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren söz konusu torba kanun teklifi, TBMM'de..

    Teklifle cemevlerine sağlanacak imkanlar

    Teklife göre, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanacak.

    * Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, büyükşehir ilçe belediyeleri ve il özel idareleri, gerektiğinde cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek.

    * İndirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine de tanınacak.

    * İmar planlarında cemevi yerleri ayrılacak.

    * Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla teminat yükümlülüğü getirilecek.

    * Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek.

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    Bazı Alevi STK temsilcilerinden Meclis önünde eylem

    Öte yandan, bazı Alevi sivil toplum örgütü temsilcileri teklife tepki gösterdi.

    Grup, Meclisin Çankaya kapısı önünde toplanarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve bugün Genel Kurulda görüşülmeye başlanması beklenen düzenlemeye ilişkin basın açıklaması yaptı.

    CHP ve HDP'li vekillerden destek

    Bazı CHP ve HDP milletvekillerinin de destek verdiği basın açıklamasında Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları, Alevi halkının talepleri, onlarca yıldır ortada dururken bu yasa teklifi ile AK Parti hükümeti çözümü betonda, demirde görmektedir." diye konuştu.

    İnançlarının, kanunlar veya kararnameler ile değil rızalık esasıyla kendini ifade ettiğini söyleyen Fırat, hazırlanan torba yasa teklifinin inançlarına saygısızlık olduğunu savundu.

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