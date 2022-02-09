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    Cemevlerinin elektrik faturaları hakkında yeni düzenleme

    Cemevlerinin elektrik faturaları hakkında yeni düzenleme

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından yapılan çalışmaya göre; cemevlerinin elektrik faturaları en düşük tarifeden alınacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 15:30
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    Son dönemde elektrik faturalarıyla ilgili tartışmalar gündemde.

    Cemevleri de gelen ağır elektrik faturaları karşısında tepkili.

    Alevi dernekleri, elektrik faturalarının çok yüksek olduğunu gerekçe göstererek artık elektrik faturası ödemeyeceklerini açıkladı.

    CHP, bu konuda cemevlerinin arkasında durduğunu açıkladı.

    Tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili net bir talimat verdi.

    EN DÜŞÜK TARİFEDEN ÖDEYECEKLER

    Alınan yeni karara göre, elektrik faturalarının karşılanması için çalışma yapıldığı ve cemevlerinin ticarethane tarifesinden çıkarılması yönünde adım atıldığı gerekli düzenlemeyle birlikte cemevleri, dernekler ve vakıflar en düşük tarifeye alınacak.

    Cemevlerinin elektrik faturaları hakkında yeni düzenleme #1


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