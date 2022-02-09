Haberler

Gündem Haberleri

Cemevlerinin elektrik faturaları hakkında yeni düzenleme

Cemevlerinin elektrik faturaları hakkında yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından yapılan çalışmaya göre; cemevlerinin elektrik faturaları en düşük tarifeden alınacak.