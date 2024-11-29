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Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen ESİAD 3. Yatırım Zirvesi'nde iş dünyasıyla buluştu.

Burada konuşan Tugay'ın gündeminde, iklim krizi ve Türkiye'nin güneş enerjisi yatırımları vardı.

"GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ ÇÖPTÜR"

Güneş enerjisi sisteminin Amerika, Çin, Hindistan, Rusya gibi ülkelerin diğer ülkelere teknoloji pazarlama bahanesi olduğunun söyleyen Tugay, tüm dünyanın üzerinde anlaştığı, enerji kirliliğinin önüne geçmek için yöneldiği sistemleri çöp olarak niteledi.

Tugay şöyle konuştu:

"Bu gerçekleri en azından biz birbirimize söylemek zorundayız. Yoksa elalemin çöpü olacak saçma sapan güneş enerjisi yatırımlarını burada onlara yer vermek fabrika vermek, bu konudaki uluslararası teşviklere bakıp da o ölü yatırımları buraya yapmak bizi sadece bunların çöplüğü yapar.

Yani bir güneş enerjisi santrali kuralım diye ne büyük paralar harcanıyor. 25 yıllık ömrü var güneş panelinin. Bunun 10 yılı gerçek anlamda verimli.

"IŞIKLARIN YARISINI KAPATSAK DAHA KÂRLI"

Çok zor verimliliğini sağlamak. Çok ciddi bakım masrafı var. Onu oraya koyup kurmakla olmuyor o iş. Harcadığınız para, elinizde kalan çöp... Elde ettiğiniz paraya baktığınızda, şu salondaki gereksiz ışıkları söndürsek çok daha kârlı oluruz."

İZMİR VE ÇEVRE SORUNLARI

Uzun yıllardır CHP'li başkanlar tarafından yönetilen İzmir, açık ara Türkiye'nin çevre kirliliği ile anılan en önde gelen şehri.

Altyapı eksiklikleri, bakımsız yolları ve tüm ülkenin malumu olan koku sorunuyla dikkat çeken İzmir, son dönemde Cemil Tugay'ın göreve gelmesinden sonra ise Körfez'deki çevre kirliliği ile cebelleşiyor.

Körfez'deki kirlilik, sadece denizdeki yaşamı değil, koku ve yaydığı pislikle insan yaşamını da olumsuz etkiliyor.

"TÜM HANELERİN ELEKTRİK İHTİYACINI RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILAR HALE GELDİK"

İzmir'i bu zihniyet yönetirken Türkiye, yenilenebilir enerji alanında atılımlarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" ana temasıyla düzenlediği İstanbul Energy Forum'da değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konu hakkında bilgiler vermişti.

Enerji politikalarının 2053 net sıfır emisyon hedefi çerçevesinde şekillendirildiğini ifade eden Bayraktar, bu noktada bölgesel ve uluslararası iş birliklerinin önemine dikkati çekmişti.

Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payını her geçen gün artırdığını belirterek, "2024 bu anlamda toplam kurulu güç artışında rekor bir yıl olacak. Bugün itibarıyla Türkiye'deki tüm hanelerin elektrik ihtiyacını rüzgar ve güneş enerjisi ile karşılar hale geldik." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin 2035'e kadar bugünkü rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünü 4 katına çıkarmayı hedeflediğini aktaran Bayraktar, "Her yıl en az 2000 megavat güneş ve rüzgar ihalesi yapacak, yatırım ve izin süreçlerini hızlandıracak, yaklaşık 15 bin kilometre HVDC iletim hattı inşa ederek adeta ülkemizi enerji otoyolları ile doğudan batıya güneyden kuzeye bağlayacağız. Tüm bu projeler için önümüzdeki 11 yılda toplam 108 milyar dolarlık bir yatırım fırsatı sunduğumuzun da altını çizmek istiyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.