Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini Tunç Soyer'den devraldı Belediye Başkanı Tugay, "Bizden beklenenin ve sorumluluğumuzun farkındayız" dedi. Görevi devreden Soyer ise desteğe hazır olduğunu söyledi.

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AA & Ensonhaber

CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Cemil Tugay, görevine resmen başladı.

Tugay, görevi önceki belediye başkanı Tunç Soyer'den devraldı.

Devir teslim töreni öncesinde Tugay, çok sayıda partili ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

"Çok mücadele ettik"

Burada konuşma yapan Tugay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi çok mücadele ettiklerini, halka kulak verdiklerini, kendilerinden beklentileri doğru anlamaya gayret ettiklerini söyledi.

"Bizden beklenenin farkındayız"

Seçimlerde kent genelinde zafer elde ettiklerini ifade eden Tugay, şunları kaydetti:

Çok mutluyuz ve daha önemlisi geleceğe dair de çok umutluyuz. Bize bu seçimlerde inandıklarını gösterdiler. Ama aynı zamanda bizlere bir kredi açtılar. Önümüzdeki dönemde hiç hata yapmadan çalışmamızı istiyorlar. Bizden beklenenin ve sorumluluğumuzun farkındayız.



İnsanlarımızın yaşadığı o ağır sorunların farkındayız. Bu nedenle halkımızın yanında olacak, sorun neredeyse orada olacağız. Bu nedenle İzmir Büyükşehir çalışanlarımızı daha fazla sorumluluk almaya ve daha fazla çalışmaya davet ediyorum.

Tunç Soyer'den devraldı

Daha sonra partililerle birlikte bando eşliğinde Egemenlik Evi binasında bulunan başkanlık makamına yürüyen Cemil Tugay, düzenlenen törenle Tunç Soyer'den görevi devraldı.

Tugay, hizmetleri için Soyer'e teşekkür ederek sorumluluklarının bundan sonraki dönemde daha da arttığını söyledi.

Soyer: Desteğe hazırım

Görevi devreden Soyer ise Tugay ve ilçe belediye başkanlarını tebrik etti, desteğe hazır olduğunu dile getirdi.

Soyer, "Ben tahmin edeceğiniz gibi, müthiş hafiflemiş bir şekilde ayrılıyorum. Allah size yardımcı olsun." dedi. O sırada gülüşmeler yaşandı.

Zeytin fidanı hediyesi

Konuşmaların ardından Soyer, Tugay'a zeytin fidanı hediye etti. Cemil Tugay, bu fidanı makam odasında yetiştirerek büyüteceğini söyledi.