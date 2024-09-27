Cemil Tugay: İzmir Körfezi'ndeki kirlilik 1 sene içinde hallolacak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi'nde gündeme gelen kirliliğe ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bütün dünya dursa da biz durmayacağız. Çalışacağız, yapabildiğimiz kadar yapacağız. Temizleyebildiğimiz kadar temizleyeceğiz' dedi.

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AA

Yıllardır İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik sorununa çözüm bulunamıyor.

Şehri adeta esir alan kötü koku, gün geçtikçe etkisini artırmaya devam ediyor.

Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde ölü balıklar nedeniyle oluşan kötü koku dayanılmaz hale gelince, pencere dahi açamayan vatandaşlar duruma tepki göstermeye başladı.

Tepkiler üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde hareketlilik başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tepkilerin odağı olan kirliliğe ilişkin İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nu topladı.

"KİRLİLİĞİN SEBEBİ MİKROORGANİZMALARIN ÇOĞALIP ÖLMESİYLE TÜKENEN OKSİJEN"

Toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Körfez'deki kötü koku ve balık ölümlerinin sudaki azot bileşiği ve fosforu besin maddesi olarak kullanan mikroorganizmaların anormal hızla çoğalması ve ölmeleriyle oksijenin tükenmesinden kaynaklandığını ifade eden Tugay, bu süreci 29 derece civarına çıkan deniz su sıcaklığının da tetiklediğini öne sürdü.

KÖRFEZİ GEMİ VE TERSANENİN KİRLETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Su kirliliğinin arıtma kökenli bir problemden de kaynaklandığını aktaran Tugay, körfeze dökülen 30 derenin yanı sıra liman, yük gemileri ve tersanenin de körfezi kirlettiğini iddia etti.

"SUYU ARITMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Körfez'de akıntının çok yavaş olduğunu ve bu şekilde temizlenme olamayacağını belirten Tugay, şunları kaydetti:

Temizlenmenin gerçek anlamı o azot ve fosfor bileşikleriyle dolu olan Körfez suyunun içindeki kirliliğin bir yere gitmesi. Suyu arıtmak gibi bir şey mümkün değil. Milyonlarca ton su var. Ancak ne beklenir, bir akıntı olsun ve o akıntı kirli suyu alsın açık denize taşısın ve o şekilde temizlenme olsun. Problem o ki bu akıntı özellikle İç Körfez bölgesinde neredeyse hiç yok. Sığlaşan suyun taze bir su girişiyle de desteklenmemesi halinde temizlenmesi neredeyse imkansız.

"ARITMA TESİSİNİN KAPASİTESİ ARTIRILACAK"

Sirkülasyonu artırmak için 14 kilometre uzunluğunda bir kanal açılmasının öngörüldüğünü kaydeden Tugay, bununla ilgili yetkinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda olduğunu öne sürdü.

Tugay, kirlilik sorununu çözmek için büyük bir altyapı çalışması yapacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, 4. faz ile daha da güçlenecek. Bu fazın mümkün olan en kısa zamanda bitmesi için müteahhit firmayı zorlayabildiğimiz kadar zorluyoruz. Bu dönem boyunca yurt dışından finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle çok ciddi bir yağmur suyu ayrıştırma projesi ayrıca yapılacak. Yine Narlıdere bölgesinde Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi de kapasite olarak artırılacak.

"KÖRFEZ'DEKİ KİRLİLİK 1-1,5 YILA HALLOLACAK"

Bir kenara not edin ve yıllar sonra değerlendirmesini yapın. Bu 5 yıllık süre içinde İzmir tarihinin en büyük altyapı çalışmasını arkadaşlarımızla beraber yapacağız. Planladık ve yol haritamız hazır. Körfez problemi çıkmadan önce de biz buna karar vermiştik. Kirli, atık su, kanalizasyon kökenli bir kirlenmenin olmayacağını, 1-1,5 sene içinde bu problemin hallolacağını söyleyebilirim.

"BÜTÜN DÜNYA DURSA BİZ DURMAYACAĞIZ"

Başkan Tugay, her türlü olumsuzluğa karşı yine de çabalamayı bırakmayacaklarını söyleyerek, “Bütün dünya dursa da biz durmayacağız. Çalışacağız, yapabildiğimiz kadar yapacağız. Temizleyebildiğimiz kadar temizleyeceğiz. Başkaları gelmezse de biz buradayız, arkadaşlarımıza ben çok güveniyorum, Ne olursa olsun daha iyi olacak. Asla durmayacağız.” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)