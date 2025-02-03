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Haber Merkezi

İzmir'de yıllardır süren şehrin genelinde etkili olan kötü koku İzmirlilerin kaderi haline geldi.

Uzun zamandır CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İzmir'de temizlik ve alt yapı ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemedi.

Bu durum, CHP'ye olan desteğiyle bilinen partilileri ve vatandaşları bile çileden çıkardı.

LAĞIM KOKUSU KENTİ SARDI

Özellikle havaların sıcak geçmesiyle birlikte İzmir'de, lağım kokusu tekrar kenti sardı.

Özellikle geçtiğimiz yıllarda burunlarını tıkayarak yolda yürümeye çalışan İzmirliler, tepkilerini belediye birimlerine gösterse de kalıcı bir çözüm sağlanamadı.

CEMİL TUGAY TOPA TUTULDU

Sıcak havalarda daha hissedilir olan kötü kokuya isyan eden vatandaşlar CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı hedef aldı.

SENELERDİR MASKE TAKIYORLAR

Vatandaşlar İzmir'de koronavirüs pandemisinden önce de kötü kokudan korunmak için maske kullanmakta.

FESTİVALDE KONUŞTU

İzmir'in Bayındır ilçesinde 4. Turan Nergis ve Kuru Çiçek Festivali düzenlendi.

Festivale, CHP'li İzmir büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katılım sağlayarak vatandaşlarla buluştu.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Tugay, açıklamalarında sık sık Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak konuşmasını yaptı.

"MUSTAFA KEMAL’İN ASKERİYİZ BİZ"

Tugay, "Torbalı’da beni biraz coşturdular. Ben de bağırdım, ne dedim ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz biz’ dedim." ifadelerini kullandı.

HEP BİRLİKTE SLOGAN ATTILAR

Tugay’ın bu sözlerinin ardından alanda bulunanlarda hep bir ağızdan ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı attı.

"İZMİR HER ZAMAN ATASININ İZİNDE"

O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Cemil Tugay, paylaşımına şu notu düştü: