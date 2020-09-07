Cemil Yaman, tepki çeken düğün hakkında konuştu

Korona tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen oğluna düğün yapan AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, düğün yaptığı için pişman olmadığını söyledi.

Koronavirüs vakalarının düğün nikah gibi toplu etkinliklerde artması ile birlikte geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlayıp korona vakalarının önüne geçmek için tedbirler almıştı.

Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 4 Eylül 2020 itibariyle düğünlerle ilgili pek çok yasak uygulamaya girmişti.

Buna göre, sokak ve kır düğünleri tamamen yasaklanırken, 'nikah töreni' şeklinde yapılacak düğünlere de 1 saatte bitirme kısıtlaması getirilmişti.

AK PARTİLİ VEKİL BİN 500 DAVETLİ DÜĞÜN YAPTI

Uygulanmaya başlanan düğün yasağına rağmen AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlu Hüseyin Yaman'a yaptığı düğün sosyal medyada tepki topladı. Bin 500 davetlinin katıldığı törende Hüseyin Yaman, hayatını Rümeysa Telli ile birleştirdi.

PİŞMAN DEĞİLİM

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, oğlunun koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan düğünü hakkında konuştu.

Yaman, Hürriyet’ten Turan Yılmaz'a yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Pişman değilim, oğlumu evlendirdim. Pandemi kurallarına da uydum. Hatta, davet etmek için aradığımda Sağlık Bakanımıza da bilgi verdik. O zaman yasak yoktu. Nikah töreninin yapıldığı alan 10 dönümlük bir arazi. Girişte iki arkadaşımız gelen herkesin ateşini ölçtü. Maskesiz kimseyi içeri almadık. 15 kişilik masalara en fazla 5-6 kişi oturttuk. Kalabalık olmasın diye arkadaşlarımı bile davet etmedim. Duyup gelenler oldu. Gelene ‘gelme’ diyemem ki. Nikâh bir saat 15 dakika sürdü. Yani 15 dakika aştık sadece. O da gelin ve damatla fotoğraf çektirmek isteyenler nedeniyle oldu.

"BİR YEMEK YEDİRMEDEN YOLLADI DERLER"

Uzaktan gelen misafirlerimiz olduğu için yemek ikramı da yaptık. (Gülerek) Ben Ağrılıyım, yapmasan, ‘Bir yemek yedirmeden yolladı’ derler."